El geodestino O Carballiño y O Ribeiro lleva a Silleda sus fiestas y ferias populares

El stand del Geodestino de O Ribeiro-O Carballiño se presentó ayer en la Feria Internacional de Galicia (Turexpo) en Silleda, donde promocionan las ferias de interés, tanto gastronómicas como turísticas, de los diferentes municipios que componen el Geodestino.

Por O Carballiño destacan la multitudinaria fiesta del Pulpo, la de la Cachucha, la del Viño Novo de Cabanelas, en Ribadavia la gran Festa da Istoria y la Feira do Viño do Ribeiro. Se promocionan otras más como la Fiesta de la Vendimia de Leiro, la del Pimiento de Arnoia, del Pan de Cea, la Fiesta Mexicana de Avión, 1809: A Batalla de Pazos en Boborás, la Fiesta del Chuletón de Garabás en Maside, la Festa da Anguía en Barral, Castrelo do Miño, la Festa do Caballo en Maside y la Festa do Licor Café en Berán, Leiro. Al acto asistieron el conselleiro de Emprego, Comercio y Emigración, José González, el director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, el alcalde de Ribadavia, Cesar Fernández, y el alcalde de San Cristovo de Cea, José Luis Valladares Fernández.

