Técnicos y políticos evalúan el uso de firmas privadas para agilizar licencias de obras

La Asociación de Constructores de Ourense (ACO), el Colexio Oficialde Arquitectos de Galicia Ourense (COAG) y el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Ourense (Coatou) han organizado un desayuno empresarial para abordar la importancia de las Entidades de Certificación de Conformidade Municipal (Eccom) como herramienta para simplificar y agilizar la gestión de licencias urbanísticas. Este encuentro se enmarca en los “Diálogos polo futuro da economía ourensá” y contó con la presencia de destacados expertos y autoridades del sector.

Entre los asistentes se encontraban Francisco Lorenzo López, concelleiro de Urbanismo e Medio Ambiente, Manuel Gregorio Miranda Cadorniga, representante de Ecutecnia en Galicia, y Ricardo Valencia Hentschel, director técnico de Solo, Edificación e Calidade del Instituto Galego de Vivenda e Solo.

Durante el evento, se discutieron las recientes modificaciones introducidas por la Lei7/2022, do 27 de decembro, que modificaron la Lei do Solo de Galicia. En particular, sedestacó la incorporación del artículo 146 bis, que regula las solicitudes de licencia y comunicaciones presentadas con certificación de conformidad.

Esta modificación amplía elalcance de las Ecom a todos los actos de edificación o uso del suelo o del subsuelo, incluyendo el residencial. Una de las principales novedades es que cuando las solicitudes de licencia están acompañadas de un informe de Eccom, los informes técnicos y jurídicos mencionados en el artículo 143.2 se vuelven facultativos, no preceptivos. Esto representa un significativo avance en la agilización de los trámites administrativos y la reducción de la burocracia.

Más eficiencia

Las Eccom asumirán la responsabilidad total frente al Concello, por el contenido de las certificaciones emitidas, sustituyendo así la responsabilidad de las demás personas interesadas. Esta medida busca mejorar la eficiencia y la seguridad jurídica en el proceso de concesión de licencias.

El desayuno empresarial permitió a los asistentes profundizar en el impacto de estas normativas y explorar las ventajas que ofrecen las Eccom para el desarrollo urbanístico yeconómico de Ourense.