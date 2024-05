El pleno destapa el déficit del Concello y Jácome saca músculo: “Somos de los más saneados de España"

El pleno extraordinario celebrado ayer en el Concello de Ourense, a petición de PSOE y BNG, sacó a la luz el déficit económico de la administración local, el estado de la mayoría de los grandes servicios municipales en precario, y sin actualizar desde hace hasta casi 10 años; la falta de PXOM; sin presupuestos aprobados desde 2020, y, alertaron –en uno de los tres puntos del orden del día– de la situación de riesgo de un servicio fundamental como es el de Ayuda en el Hogar, que va a caducar sin que se haya convocado nuevo concurso. Este servicio atiende a más de 500 personas dependientes y según la oposición está en riesgo porque no hay partida liberada para volver a adjudicarlo. Una gestión municipal que suma en total 5 años, y que calificaron de “insostenible” , y que afecta “tanto a la calidad de los servicios que recibe el ciudadano como a las arcas municipales y a los funcionarios, con riesgo de que no puedan llegar el dinero para las nóminas”.

La concejala de Hacienda Tamara Silva fue la encargada de desmentir o argumentar la larga lista de servicios desmantelados. El alcalde en su último turno aprovechó, ya que no tienen ya derecho a réplica el resto de grupos para sacar músculo y jactarse de que “somos uno de los ayuntamientos más saneados de España. Tenemos 125 millones de euros de remanente”, aseguró y por lo tanto “incluso pagando todo lo que dicen que debemos, sobraría".

Tachó de “fantasmas” a los grupos de oposición y les pidió que “si hay bancarrota, presenten una denuncia en el organismo correspondiente”.

Los tres puntos del orden del día del pleno eran la convocatoria urgente de la xunta de portavoces para, en compañía de los técnicos municipales, analizar la situación de los servicios municipales, en su mayoría caducados; el segundo aprobar la licitación del Servicio de Ayuda en el Hogar, antes de que caduque y exigir al Gobierno municipal la licitación inmediata de los servicios municipales en precario. .

El BNG abrió el primer turno y su portavoz, Luis Seara alertó de que “el Concello sufre falta d sostenibilidad económica, “pues aumentan los gastos sin que haya recursos”. Con 15 millones impagados a proveedores en la cuenta 413, ; denunció un 20% más de gastos de personal en los últimos 4 años, y un capítulo e Personal anulado de los presupuestos que consigna la esa partida a las necesidades de 2014, cuando había menos gastos de personal. Por lo tanto hay nóminas en riesgo dijo.

También alertó el BNG de las cifras desconocidas de deudas con las concesionarias, aunque saben que el agujero es muy grande, pues solo Viaqua, ya reclamó 13 millones más al Concello hace 3 años.

María Fernández, del PSOE, subrayó el déficit estructural en materia económica, por falta de presupuestos aprobado, o un plazo de pago a proveedores que triplica lo permitido. El Concello dejó de prestar “todo los servicios que no son obligatorios” dijo y al tener la concesiones en precario, los servicios son peores, y cuestan más.

Insistió , al igual que como el BNG en que no hay partida para Ayuda en el Hogar y no se podrá licitar, corren riesgo estos trabajadores “y además no hay remanente de tesorería” alegó la edil socialista. Natalia González del PSOE indicó también que “en este año se limitaron a convertir el Concello en oficina de colocación

Miguel Ángel Michinel, del PP comenzó recriminando que PSOE y BNG no apostaron por el diálogo y no los invitaron a firmar la petición de este pleno. Seara le contestó que “no lo hicimos porque son corresponsables de la situación”

El PP calificó la situación del Concello de “lamentable y caótica”. Su portavoz, Sonia Ogando, exhibió una grabación de un pleno en el que Jácome, siendo oposición, pedía la intervención del Concello a las administraciones, por carencia de PXOM aprobado, presupuestos y estar con los servicios caducados. Todo lo que ahora sigue teniendo él sin hacer.

Jácome, defendió su gestión, señaló que con él no hay contratos a dedo, acusó de tener 105 interinos contratados por sus antecesores y aclaró que aunque se aprobaran los tres puntos del pleno, estos no eran vinculantes.

El ejecutivo local dice que no cierra servicios, solo los cambia de sitio

La concejala de DO, Tamara Silva fue la encargada de tratar de desmontar el negro análisis de desmantelamiento de servicios y agujero económico que trazó la oposición. Al cierre del centro de la mujer, le llamó solo “traslado” y los centros cívicos no se cierran en verano, solo “se unifican aumentado de 3 a 12 líneas”. Las Unis, unidades de Intervención Social de los barrios, en amenaza de cierre, tampoco se cierran, sino que “se van a reorganizar” . En cuanto a la situación de riesgo del Servicio de Ayuda en el Hogar “ no está en precario, caduca el 30 de noviembre y tenemos por ley 9 meses más para licitar; y tenemos ya a memoria en Intervención” . Ratificó que 123 millones de remanente que llegarían para todo lo adeudado. Que todos los funcionarios cobraron la nómina; que no se aprobaron varias ordenanzas “porque ustedes votaron en contra”, dijo a la oposición y que si sube el agua la culpa es también de la Ley de Aguas estatal.

