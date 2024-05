Crece la vulnerabilidad social: las atenciones de Cáritas aumentaron en un millar durante 2023

La vulnerabilidad social no deja de crecer en la provincia desde la irrupción de la pandemia. Las cifras de Cáritas Diocesana dan cuenta de esta realidad: en 2023, el número de personas atendidas creció en un millar. En total, 4.178 se acercaron a la entidad en busca de ayuda el año pasado, frente a las 3.183 que lo hicieron en 2022. En las parroquias urbanas y rurales también se apreció este incremento de necesidades, aunque las cifras no lo reflejan. “Cada vez hay más trabajo, por lo que cada vez hay menos tiempo para registrar”, detalló ayer María Tabarés, durante la presentación de la memoria de Cáritas de 2023.

El 61% de los usuarios son extranjeros, entre los que destaca la presencia femenina. Las mujeres de 36 a 65 años son las que más acuden a la entidad. “En cuanto a las familias, lo más habitual son las parejas con hijos, lo que sigue reflejando que tener hijos, desgraciadamente, es un factor de exclusión social”, lamentó Tabarés. De hecho, el número de familias atendidas también creció en el último año: de las 947 de 2022 se pasó a 3.455 durante el 2023.

La directora de Cáritas aprovechó la ocasión para combatir prejuicios sobre la población migrante. “No es cierto que vengan aquí a quitarnos el trabajo, del análisis de datos se extrae que las personas que llegan se ocupan mayoritariamente de trabajos en los que la población española, en general, no quiere trabajar, en los que se está reclamando mano de obra”, apuntó. En este sentido, reconoció la dificultad para conocer con exactitud el número de migrantes en la provincia. “Hay muchas personas que llegan a la diócesis y que no han solicitado protección internacional. Además, estamos viendo que el padrón se está convirtiendo en un lujo fuera del alcance de muchos”, añadió.

El comedor, desbordado

El comedor social es uno de los servicios en los que más ha crecido la demanda en los últimos años. En 2023, Cáritas atendió a 1.186 personas y sirvió un total de 191.537 raciones, con una media diaria de 524 servicios, el doble que en 2022. Las instalaciones nacieron para cubrir las necesidades de 200 usuarios, casi un tercio de la cifra actual. La recogida de comida es la opción más común; en muchos casos, los beneficiarios cuentan con un trabajo y una vivienda, pero el salario no es suficiente para cubrir la parte alimenticia. El bum de atenciones agotó el presupuesto del comedor. en el primer semestre de 2023. “Este 2024 no pasará lo mismo porque hemos aumentado la partida, pero no porque las cifras se redujesen, ya que siguen siendo sumamente alarmantes”, señaló María Tabarés.

El Concello de Ourense firmó con Cáritas un convenio de 225.000 euros para reforzar el comedor en 2023, que todavía no ha ingresado. Por otra parte, el gobierno local debe la subvención de 30.000 euros para ayudas de emergencia correspondiente con el pasado año.

Vivienda y trabajo

Cáritas procura ir más allá de la cobertura puntual de necesidades de los usuarios, para lo que promociona su autonomía a través de programas de inserción laboral. En 2023, 1.330 personas participaron en acciones de formación y empleo, de las que 130 lograron acceder a un puesto con contrato. El siguiente paso para la consecución de una vida independiente es la vivienda. En ese sentido, Tabarés criticó la “gran dificultad” de acceder a un hogar digno: “Cada vez es más complicado, la mayoría de las veces se exige un contrato laboral indefinido, una antigüedad de al menos un año y una fianza de un año o incluso dos”. Los requisitos suponen una barrera “insalvable”, en palabras de la directora de Cáritas, aun después de lograr estabilidad económica.

De hecho, la estancia media en las viviendas de acogida de la entidad se alargó en 2023 entre personas que ya tenían trabajo. “No podían irse porque no lograban encontrar un lugar digno en el que vivir”, explicó. En muchos casos, los usuarios se ven obligados a mudarse a pisos compartidos, “en unas condiciones lamentables”, donde viven más personas de las que permite el padrón.

Los retos

Tanto Tabarés como el obispo, Leonardo Lemos, quisieron agradecer el esfuerzo de los trabajadores, voluntarios, socios y colaboradores, que hacen posible el trabajo de Cáritas, pese al incremento de las necesidades. La directora apuntó como principales retos la descentralización de los servicios a través de las diferentes parroquias, el aumento de contenedores de ropa en toda la diócesis o la promoción de la tienda de moda sostenible, recientemente abierta en la Praza Maior de la ciudad.

Los nuevos vicarios toman posesión de sus cargos

La sede del Obispado de Ourense acogió ayer la toma de posesión de los cinco nuevos vicarios de la diócesis y del director del instituto teológico Divino Maestro. El obispo, Leonardo Lemos, presente en el acto, reconoció que el trabajo pastoral “ha adquirido cierta complejidad” en los últimos años. “Por eso, es necesario establecer una serie de competencias buscando a los sacerdotes que puedan ser aptos para colaborar y de acuerdo con el criterio más unánime de nuestro clero”, apuntó. Así, Pablo César González asumió la vicaría episcopal para el clero; Manuel Rodicio la dedicada a catequesis, catecumenado, educación y cultura; Francisco López, aquella vinculada a los laicos, familia y vida; José Ángel Feijóo, la de desarrollo humano integral, y José Seijo, la judicial. Por su parte, José Manuel Salgado fue nombrado nuevo director del Divino Maestro.

Suscríbete para seguir leyendo