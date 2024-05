Casi el 90% de la electricidad generada en Galicia este año procede de energías renovables

Sesenta profesionales del sector de la edificación y las energías limpias se reunieron este jueves en Expourense en el marco de una jornada sobre energías renovables centrada en la arquitectura sostenible, el hidrógeno verde y la geotermia, y la que ochos expertos de España, Suecia y Suiza, presentaron casos de éxito en construcciones en Galicia, Madrid y Soria.

El simposio estuvo organizado por Expourense con la colaboración de la empresa ourensana INGEO-Investigación Geotérmica y el apoyo de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y de la Diputación de Ourense. La mesa de clausura del congreso contó con la participación de la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, que destacó la apuesta de la Xunta por una “Galicia verde, competitiva y sostenible”. Así, explicó que, entre enero y abril de este año, la generación renovable alcanzó por primera vez el 89,2% de toda la electricidad producida en Galicia y el porcentaje total de renovable en uso final asciende ya al 44,3%.

Ya en el terreno de los casos de éxito, el proyecto gallego expuesto es la nueva sede corporativa de Hijos de Rivera – Estrella Galicia, en A Coruña. Una “maravilla arquitectónica”, en palabras del coordinador del simposio, Alfredo Fernández, obra del arquitecto Manuel Gallego Jorreto y que presentó ante los expertos Luis Enrique Durán, ingeniero técnico industrial de Obradoiro Enxeñeiros. Esta construcción obtuvo el certificado LEED Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design),que constituye el nivel más alto de reconocimiento otorgado por el U.S. Green Building Council a los edificios que cumplen con los estándares más exigentes de sostenibilidad y eficiencia energética.

Por su parte, Julián Mingo Ibáñez, director técnico de Aecom, centró su ponencia en los sistemas de climatización sostenible y eficiente del nuevo edificio de Apartamentos Turísticos “Quinta de los Molinos” en el centro de Madrid.

El tercer caso de éxito presentado fue el de la Comisaría Central de la Policía Nacional de Soria como ejemplo de edificio público sostenible y que fue inaugurado el pasado mes de abril. Corrió a cargo de Ángela Guzmán, Arquitecta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de Seguridad del Estado, y Sergio Torné Darriba, ingeniero industrial y CEO de Ingeniería Torne, expusieron el caso de la nueva Comisaría de la Policía Nacional de Soria como ejemplo de edificio público sostenible. Se trata de una edificación de 4.700 metros cuadrados con el sello de Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo, que garantiza que la obra se ejecuta integrando aspectos como la eficiencia energética, a través del máximo aprovechamiento de la luz natural, o la economía circular, con la utilización de materiales sostenibles en línea con las exigencias climáticas de la ciudad de Soria.

