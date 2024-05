El PP advierte que las obras del Concello en As Eiroás son una “tomadura de pelo”

Los concejales del Grupo Municipal del PP en el Concello de Ourense Noelia Pérez, Miguel Ángel Michinel y Jorge Pumar visitaron ayer el barrio de As Eiroás donde, acompañados de vecinos de la zona, comprobaron el estado de las obras que realiza el Concello y comprobaron que incumplen el proyecto aprobado. “Hay una vulneración de todos los principios del contrato público”, señalan.

El PP indicó tras la visita que “hay un incumplimiento de la ley de contratos flagrante, en los plazos, en las modificaciones, en el ejecutado, en todo... que causó y causa un perjuicio a los vecinos, pero que también van a pagar todos los ourensanos”.

En este sentido los ediles explicaron de forma detallada todos los incumplimientos del proyecto aprobado. “No se van a ejecutar la red de telecomunicaciones ni la de media y baja tensión y tampoco se van a renovar las conducciones de saneamiento y las acometidas a las viviendas, cuando sí estaba previsto en el proyecto”, criticaron.

Los concejales del PP hicieron también hincapié en la situación de las aceras, pues no se van a ejecutar en la calle del Sol, desde la intersección con la calle Boavista hasta la calle Tres Fontes. “La supresión de estos tramos de aceras lleva consigo la que en el se canalicen las pluviales. Y aquí surge un problema, pues el agua va a levantar el aglomerado en pocos meses con el que de nuevo volverá a haber baches después de invertir aquí mucho más de medio millón de euros”, lamentan.

Por otra parte, los populares hablaron también de problemas de seguridad pues, tal y como aseguraron, “el Ayuntamiento tiene conocimiento desde hace un año de la existencia de un muro de bloques de granito del que no se tienen garantías plenas de su seguridad y de un talud de material angular con grietas a la vista del que no se puede asegurar su estabilidad y no hizo nada”, critican desde el PP. “Cualquier día puede haber una desgracia sin que el concejal haya iniciado ningún expediente por eso”, aseguran los ediles.

Para los populares, esta situación “es una tomadura de pelo”, pues, tal y como destacan, “en las juntas de área del mes de abril preguntamos explícitamente si la obra se iba a retomar según el proyecto inicial y la respuesta fue un sí rotundo, y ahora nos encontramos con esto”.

“Lo que refleja esta situación es que para el alcalde hay vecinos de primera y de segunda, y hoy venimos a exigir que ejecute el proyecto aprobado porque no se puede poner en un contrato que va a hacer una cosa y después no hacerlo, eso es un fraude de ley”, destacan los concejales. Afirman que esto es una constante últimamente en los contratos de obras municipal y apuntan como ejemplo claro Rabo de Gaoo o Santa Mariña.

El grupo popular, que ha estado desde el año pasado “al lado de los vecinos”, denuncia además el incumplimiento de los plazos de ejecución, que ascendía a 5 meses. Una situación “desesperante” para los vecinos, que tuvieron que llegaron a manifestarse.