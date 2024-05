Obligan a Jácome a devolver a su puesto al interventor hasta que haya una sentencia

Un auto judicial obliga al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a reincorporar a su puesto de manera inmediata y con todas sus atribuciones al interventor del Concello, hasta que se produzca un fallo judicial que dictamine si el decreto firmado por el regidor, de remoción o cambio de puesto de este funcionario alegando “pérdida de confianza” y supuestas dilaciones en su trabajo, es legal o no.

De esta manera, en esta lucha de Gonzalo el alcalde contra Gonzalo Alonso, el interventor, este último gana por ahora el primer round. Un auto del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Ourense acaba de conceder la medida cautelar solicitada por el interventor municipal en el que pedía la suspensión cautelar del decreto de remoción firmado por el alcalde. En él, decidía cambiar de puesto a este funcionario con categoría de habilitado nacional. De hecho el puesto de similar categoría al que fue trasladado es el de jefe de Gestión Tributaria.

El letrado de este funcionario, que tiene abierto también un procedimiento en el Juzgado de lo Social por supuesto delito de acoso laboral, había presentado este procedimiento en vía contenciosa en el que pedía la impugnación del decreto de remoción firmado del alcalde “no por vía ordinaria, sino por vía de infracción de derechos fundamentales”, explica el abogado.

“En este proceso principal pedimos unas medidas cautelares, entre ellas que, mientras se resuelva, quede sin efecto la resolución de remoción de su puesto”, explica el demandante. La magistrada no solo les da la razón y pide la suspensión cautelar, sino que considera que deben tenerse presentes no solo el interés particular del demandante, sino el interés público, dadas la funciones de control que representa el puesto del interventor.

En sus razonamientos jurídicos la jueza explica que “han de tenerse presentes desde la perspectiva del interés general, no solo del particular del demandante, las funciones que desempeñan los funcionarios que ocupan puestos de habilitación de carácter estatal, y la delicada posición institucional que ocupan en la Corporación Local”.

Esto determina, según detalla la jueza, el especial régimen jurídico creado “con el fin de, entre otros objetivos, garantizar la profesionalidad y la eficacia del control interno en las Entidades Locales”.

A ello ha de añadirse, advierte, “que con la resolución que se impugna y la consiguiente remoción del recurrente de su puesto de Interventor General, se le coloca en una situación susceptible de generarle perjuicios de difícil reparación , en el caso de que no adopte la medida que solicita”, como que su puesto sea ocupado antes de que se produzca el fallo. Dispone además que se impongan las costas a la parte que haya visto rechazadas sus pretensiones, en este caso al Concello de Ourense.

Queda pendiente el fallo del juicio contra el alcalde por supuesto acoso laboral

Antes del anuncio reiterado en varias ocasiones por parte del alcalde de que iba a cesar al interventor, Gonzalo Alonso presentó una demanda por acoso laboral contra el mandatario municipal por “desacreditar” y “descalificar” su trabajo y contra el Concello, por no activar el protocolo ante el acoso . Celebrado el juicio, todavía queda pendientes el fallo “por hostigamiento e incumplimiento de la prevención de riesgos laborales, pues no se puede permitir que, desde un organismo se trate así a una persona”, advierte el abogado del interventor municipal. Se espera que ambos procedimientos, tanto este en el Juzgado de lo Social como el que se ha cursado por vía contenciosa, se puedan resolver en corto o medio plazo, pues no suelen ser procesos que se dilaten mucho en el tiempo.

Suscríbete para seguir leyendo