El PSOE demanda ampliar las plazas en el programa “Concilia verán” de este año

Ediles del PSOE del Concello de Ourense reclaman al ejecutivo local que amplíe las plazas destinadas al programa “Concilia Verano 2024” ante la supresión de las actividades que para este fin se desarrollaban en la red de centros cívicos de la ciudad de Ourense. Ediles socialistas recuerdan que “el gobierno de Jácome fue reduciendo en los últimos años el número de plazas ofertadas hasta llegar a la mitad” y que la situación se verá agravada ahora por la “decisión de cargarse el programa complementario que ayudaba a cerca de 200 familias”.

Entienden los socialistas que “no se debería dejar sin opciones a familias que, en muchos casos, no tienen recursos suficientes para hacer frente a una necesidad básica y que en época estival, al no haber horario lectivo, todo torna más complicado. En los últimos dos años, con Gonzalo Pérez Jácome como alcalde, el número de menores que pueden optar al programa se redujo de las 1.000 plazas que había en el año 2020 hasta las 800 de 2022 y 2023”, arguyen y añade la edil Cristina Cruz que “en el 2021 hubo un incremento hasta las 1.680 plazas, por lo que no puede escudarse el regidor en que es un servicio poco demandado”.

La edil arguye que “se trata de una actividad fundamental a nivel social puesto que el objetivo de las mismas es ayudar dentro de lo posible a conciliar la vida familiar y laboral de los ourensanos y ourensanas con hijos en edades comprendidas entre los 3 y los 12 años”.

En esta línea, proponen los socialistas que se amplíe también el número de centros educativos participantes en el programa, que actualmente son 10, con el fin de añadir un plus de proximidad a los usuarios del mismo y que la convocatoria “salga a la mayor brevedad posible”. La edil socialista finaliza diciendo que “nos encontramos a menos de un mes del final del curso y las familias necesitan organizar los meses de verano”.