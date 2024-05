El geodestino de Trevinca y Valdeorras oferta diez servicios turísticos en su primera etapa

El Xeodestino Trevinca-Valdeorras constituyó ayer su mesa de calidad turística. La reunión tuvo lugar ayer en la Casa Grande de Viloira, en O Barco, donde se materializó una de las iniciativas que se pusieron en marcha para avanzar en la oferta de un destino acreditado con el Sistema Integral de Calidade Turística. En esta primera etapa ya se adhirieron al destino hasta 10 servicios turísticos, que ya completaron tanto la formación como la evaluación, y serán elevados al Comité de Distinción Nacional.

El presidente del Inorde, Rosendo Fernández, explicó este lunes que, “tras la buena experiencia que tuvimos con la implantación del destino Ourense Termal, que nos permitió avanzar mucho en esta materia con casi 70 servicios adheridos en el conjunto de la provincia en tan solo dos años, extendemos este proyecto también a los geodestinos que gestionamos desde el Inorde, para caminar hacia una oferta más sostenible y de calidad”.

Así, la Mesa de Calidade Turística en el Xeodestino Trevinca-Valdeorras está integrada por la Axencia de Turismo de Galicia, la Asociación Empresarial de Valdeorras (también en representación de la CEO), la Universidad de Vigo, el Grupo de Desenvolvemento Rural de Valdeorras, la Ruta do Viño, la Asociación de Hostelería e Turismo Trevinca, el Clúster de Turismo de Galicia y la Asociación de Axencias de Viaxes de Galicia. Actuando como secretaria la gestora del SICTED del Destino.

Bodegas y hoteles

En esta primera etapa ya se adhirieron hasta 10 servicios turísticos: Bodega Roandi de O Barco de Valdeorras, Castelo do Bolo, los alojamientos rurales de A Veiga “Eido das Estrelas”, “Eido do Trisquel” y “O Trisquel”, el Hotel Pazo do Castro y el restaurante del mismo nombre, en O Barco, el Hotel Pena Trevinca de Carballeda de Valdeorras, el alojamiento rural de A Rúa “Pacio do Sil” y la empresa de turismo activo “Terras altas de Trevinca”.

