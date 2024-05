El Castro de San Cibrán funciona en precario debido al conflicto por la propiedad de los terrenos

La disputa judicial que mantienen la Xunta y la Comunidad de Montes Vecinales en Man Común de Cristimil y A Torre, por la titularidad de unas 15 hectáreas por las que se extiende el Castro de San Cibrán de Lás, hace que este yacimiento tenga limitaciones. Y con la intención de mediar en este conflicto, el alcalde de San Amaro, Fernando Rodríguez, solicitó el pasado 30 de abril una cita con la Xunta. Quiere que esta situación se solucione cuanto antes ya que perjudica a estas instalaciones turísticas. Y es que se detuvieron las excavaciones, y está funcionando solo al 20%, ya que “la Xunta sacó un pliego de mínimos para que siga abierto”.

Desde al año 2011 existe este conflicto por los terrenos del Castro de San Cibrán de Lás, cuyo Centro de Interpretación se construyó en terrenos comunales. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falló a favor de devolverle la titularidad a los vecinos, pero la Xunta de Galicia presentó un recurso ante la Audiencia para impugnar esta decisión. Durante años, los intentos de negociación desde amabs partes no han fructificado, ya que no satisfacen a los comuneros: “nos querían dar 74.000 euros por 15 hectáreas y por ahí no pasamos”, apunta el presidente de la comunidad de montes, Modesto Rodríguez, pero señala que ahora se vuelve a retomar el proceso negociador. Están pendientes de una pronta reunión con representantes de la Xunta, y “vamos a poner de nuestra parte para llegar a un acuerdo y acabar ya con esta situación”.

El regidor explica que la gestión del centro está adjudicada en precario, ya que la Xunta no puede adjudicar su explotación porque “no es de su propiedad”, y esta situación motiva que la empresa limpie solo una parte de todo el yacimiento, centrándose en el perímetro del edificio, y el resto “lo hace el Concello cuando eso no nos corresponde”. Pero es que el Castro de San Cibrán de Lás tiene un gran atractivo turístico y “cada vez tiene más visitas”.En parte gracias a la campaña que hizo el Concello con la organización de dos festivales celtas, y que este año llega a su tercera edición.

Este yacimiento es uno de los poblados fortificados de mayor tamaño entre los localizados en Galicia, situado entre los términos municipales de Punxín y San Amaro. Su periodo de ocupación continuada abarca desde el siglo II a. C. hasta el siglo II, y con posibles ocupaciones esporádicas más tardías.