Máis dun millar de escolares na defensa do galego: “Falalo fainos mellores”

Máis dun millar de escolares de Infantil, Primaria e Secundaria de dezasete centros educativos da cidade e da provincia de Ourense xuntaron onte as súas voces para berrar ben alto que non queren que a súa lingua, o galego, esmoreza. Fixérono no marco duna nova edición do Correlingua, unha iniciativa que naceu hai 24 anos para concienciar na defensa do idioma a alumnado e profesorado dos centros educativos galegos.

Desta volta, o proxecto afondou na necesidade de aumentar o número de galegofalantes, especialmente entre os menores”, un colectivo no que a súa presenza caeu nos últimos anos debido “aos ataques que sofre o galego no ensino, especialmente desde a aprobación do decreto do plurilingüismo”, afirman os promotores deste proxecto: a Mesa Pola Normalización Lingüística, AS-PG e CIG-Ensino. En Ourense sumáronse ao Correlingua dezasete coles e institutos coa participación de 1.087 nenos e adolescentes que reivindicaron unha maior visibilización do galego a través de actividades na Praza Maior e no Auditorio, onde se leu o manifesto redactado nos obradoiros “Desata a lingua” impartidos o ano pasado por las escritoras María Lado, Ana Carreira e Lucía Aldao. A plena voz, os escolares corearon o lema do Correlingua deste ano “Dende aquí, até acolá. Galego Xa!”, e animaron a coidar a lingua para que o galego “viva nas rúas, nas casas, en todas as cidades e vilas”. O alumnado reivindicou o poder dunha lingua “creativa e valiosa” e o dereito a “falalo sen medo”. Asimesmo, no manifesto, os estudantes toman conciencia da importancia de que no se perda e inciden en que “falalo fainos mellores”. Con esta mensaxe de fondo, o alumnado participou durante toda a mañá en diversas actividades culturais e lúdicas no Auditorio e na Praza Maior, convertida en escenario para os xogos populares.