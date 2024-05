Dos generaciones unidas por la lectura

Pocas veces hubo tanto jolgorio en la sala multiusos de la sede de Cruz Roja en la ciudad. Los menores de la Escuela Infantil Antela hicieron suyo ayer el espacio en compañía de los usuarios más mayores de la asociación. Pese a la diferencia de edad de 80 años, pequeños y adultos hicieron migas en cuestión de minutos. Compartieron juegos y bailes, además de historias.

La lectura y el Día das Letras Galegas sirvieron de excusa para acercar a las dos generaciones: los usuarios del club de lectura Rosalía de Cruz Roja se encargaron de leer varios cuentos a los niños. “Queríamos hacer esta actividad porque nos parecía una experiencia enriquecedora para ellos y para nosotros”, explica Ana Sotelo, coordinadora del club. Los participantes mayores se involucraron desde el inicio en la propuesta, tanto en la selección de cuentos como en la interpretación de los personajes. “Metimos en el cuento a una abuela para que se acordasen de sus abuelos y también para formar parte de la narración”, apunta Sotelo.

Paula García, usuaria del club de lectura de 80 años, leyó una poesía escrita por ella, titulada “El pequeño de la casa”. A su lado, otra Paula, pero de 3 años, escuchaba con atención. “Disfruté mucho al leerle la historia a todos, aunque apenas veía las letras porque de la emoción se me nublaron los ojos, se me pusieron las lágrimas y no veía bien las hojas”, reconoce García.

Rosa González, otra de las usuarias mayores, no dudó en sumarse a la actividad al saber que había niños. “Me dijeron si quería venir porque ya sabían que me iba a gustar al ser con pequeños”, asegura. Pone en valor este tipo de encuentros, que alegran el día a día. “Ahora cada persona va muy a lo suyo, por eso están bien estas reuniones, y sobre todo con niños, que dan siempre mucha alegría”, resalta.

La Escuela Infantil Antela tampoco vaciló en participar. “Cuando Cruz Roja vino a nuestro centro hablamos con Marisa, una de las coordinadoras, nos propuso venir aquí, a su sede, y nos pareció muy buena idea”, apunta el director, José Manuel Rodríguez, que destaca el impacto positivo en los pequeños de las iniciativas intergeneracionales. “Ese sentimiento especial que hay entre mayores y niños no se ve tan a menudo. Para los niños, el solo hecho de venir aquí en autobús, que casi nunca lo utilizan, estar en un sitio nuevo y encontrarse con los mayores ya es una experiencia muy buena e inolvidable”, comenta. Además, el centro no cuenta con actividades de este tipo. “Hace años tuvimos una experiencia similar cuando fuimos al centro de mayores de Cabeza de Vaca, y a veces le pedimos a los abuelos de los niños que vengan a la escuela a leer un cuento, pero no es habitual algo así, con tantos adultos”, añade.

La iniciativa de ayer terminó con juegos entre mayores y pequeños, que volvieron a la escuela con varios regalos bajo el brazo. Recibieron un cuadernillo con el poema de Paula García y otro de Luísa Villalta (homenajeada en las Letras Galegas de este año) y un cuento titulado “La historia de Juan”, sobre acogimiento familiar. “Nos vamos muy contentos de haber estado aquí”, resume José Manuel Rodríguez.

Beneficios para los mayores

La lectura de los cuentos en voz alta ayudó a los mayores a ganar confianza en ellos mismos. “Todos querían leer un poco, y eso es algo muy bueno, que hemos conseguido poco a poco. Cuando empezamos en el club de lectura nadie quería hacerlo, se cortaban mucho, y ahora lo hacen sin problema, se ponen las gafas o lo que hagan falta y leen”, recuerda Ana Sotelo, que pone en valor los beneficios del hábito de leer en edades avanzadas. “Cuando leemos poesía es una forma de recordar los juegos de la infancia, y gracias a eso recordamos también a qué dedicaban el tiempo o qué actividades hacían cuando eran jóvenes”, apunta.