Rescatan a una mujer que sufrió una caída en una zona de difícil acceso, en Lobios

Los equipos de emergencia se desplazaron ayer hasta la localidad de San Paio de Araúxo, en Lobios, donde se encontraba una mujer, que no podía moverse. El 112 recibió la alerta a las 16.00 horas, en la que un particular explicaba que la mujer se había caído y no podía moverse, posiblemente por tener una pierna rota. Comentaba también que la zona era de difícil acceso y no podía llegar una ambulancia. La situación meteorológica tampoco permitió movilizar la aeronave medicalizada y finalmente fue el GES de Lobios quien se encargó del rescate.

También este sábado fue trasladado en helicóptero un joven que se cayó de un caballo en Graña, Xunqueira de Ambía.