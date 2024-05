Máis dun millar de alumnos súmanse ao Correlingua

Nesta semana arrancou a vixésimo cuarta edición do Correlingua. Unha iniciativa que naceu no 2001 para concienciar na defensa da lingua galega ao alumnado e profesorado dos centros educativos. No caso de Ourense, o evento chegará á capital na mañá do mércores 15, cun total de 1087 alumnos participantes e 17 centros inscritos da provincia.

Comezará no Auditorio coa lectura dun manifesto a cargo do alumnado de Secundaria e actuacións musicais. Simultaneamente, na Praza Maior haberá xogos populares coa colaboración do alumnado dos ciclos de Animación Sociocultural e Dependencia do CIFP Portovello e dos monitores de Amencer, e un concurso de pancartas.