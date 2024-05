“Muchos pacientes de cáncer ven mermada su capacidad económica tras el diagnóstico”

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) sale hoy a la calle por el Día de la Cuestación, su jornada anual de recaudación de fondos. Rocío Taboada, trabajadora social de la entidad en la provincia, destaca la importancia de la colecta en el apoyo a la investigación en cáncer.

–¿Cuál es el objetivo del Día de la Cuestación?.

–Es una data clave en AECC. Se hace todos los años, y el objetivo es impulsar la investigación oncológica. Somos la entidad privada que más fondos destina a este ámbito, y la que más investigadores apoya en el país, pero no sería posible hacerlo sin el soporte que nos brinda la sociedad.

–AECC concedió recientemente una beca a una investigadora ourensana.

–Sí, es la primera investigadora ourensana becada por la asociación. Recibió 140.000 euros para sus estudios sobre cáncer de colon, que es uno de los que más afecta a la población de la provincia. Por eso es importante que el dinero se revierta en investigación. El objetivo de AECC es superar el 70% de la supervivencia de los pacientes en 2030, y para eso es necesario impulsar estudios científicos.

–¿A dónde se puede acercar hoy la población para donar?

–Tendremos mesas por toda la ciudad. En horario de mañana, estaremos en Progreso, Juan XXIII, Hacienda, Paseo, O Couto, Seixalbo y en el CHUO. Estaremos también en A Valenzá, en O Barco, Verín y A Rúa. Por la tarde estaremos en O Couto, A Valenzá, Seixalbo y Paseo. A Xinzo y Ribadavia iremos el día 10 (mañana), y próximamente anunciaremos las fechas en otras localidades de la provincia. Hay que decir que todo esto no sería posible sin los voluntarios, que se prestan a colaborar cada año.

–Al margen de impulsar la investigación, la asociación presta servicio diario a familias afectadas por el cáncer. ¿A cuánta gente atienden?

–Depende de los programas, porque ofrecemos diferentes servicios, desde consulta psicológica a prevención o donación de material. Por ejemplo, el año pasado prestamos atención psicológica a casi 300 personas y atención social a más de 400. En ayudas económicas de emergencia a familias en situación de vulnerabilidad destinamos más de 30.000 euros que llegaron a más de 30 hogares.

–Como trabajadora social, ¿cuáles son las principales necesidades que detecta en los pacientes de la provincia?

–La verdad es que vemos un poco de todo, pero en los últimos meses atendimos a mucha gente extranjera que al llegar aquí se encontró con un diagnóstico oncológico, sin familia y a lo mejor con falta de recursos. También atendemos a muchas familias que tienen a una persona en una situación difícil de salud y tenemos que prestarle más apoyo en tema de acompañamiento. Hay gente que se encuentra sola, que no tiene apoyo de personas cercanas. Y últimamente las redes de apoyo social fueron cambiando, antes la gente tenía más personas en su entorno que se implicaban en su vida. Ahora atendemos a muchas personas mayores que viven en una aldea y que a lo mejor no tienen casi vecinos viviendo a su alrededor.

–Se ha avanzado mucho a nivel sanitario en la lucha contra el cáncer, ¿y a nivel social?

–Los temas de servicios sociales, atención, situación laboral... todo eso va muy por detrás del tema sanitario. Hay muchas personas que cuando son diagnosticadas ven mermada su capacidad económica, bien porque dejan de trabajar, porque están de baja un tiempo, por despidos... Las ayudas son pocas y ahí es donde entra el papel de las asociaciones.

–Que cubren esa demanda.

–Claro, pero no tendríamos que hacerlo, ese apoyo económico debería estar cubierto por la administración. Pero la realidad es que no llegan, los plazos son muy prolongados cuando son pacientes que necesitan apoyo de forma inmediata para cubrir ciertos gastos. Las ayudas que tenemos nosotros son de pequeño importe, no damos para más, pero siempre intentamos ayudarles a cubrir esos gastos.

–¿Falta concienciación en ese sentido?

–En el tema de ayudas sociales la gente de a pie no está concienciada hasta que no le toca cerca. Cuando se recorta en sanidad todos estamos alerta, pero cuando lo que se vulnera son los derechos sociales, no tanto, porque creemos que no nos afecta. Pero sí, todo está relacionado. Y son derechos que deberían estar cubiertos por la administración y que, sin embargo, vemos como cada vez van mermando más. Esperemos que eso cambie poco a poco.

Suscríbete para seguir leyendo