“Espero que Pedro Sánchez no dimita porque es más necesario ahora que nunca para este país”

Emilio González Afonso cumple hoy 70 años, lo que le obliga, tras jubilarse como médico del Sergas, a abandonar el cargo de subdelegado del Gobierno en Ourense, que ha ocupado desde 2018 hasta ayer mismo. Su marcha coincide con el anuncio del hombre que lo eligió para ese cargo, Pedro Sánchez, que amenaza con dejar la presidencia del Gobierno, tras la denuncia por posible tráfico de influencias contra su mujer Begoña Gómez. Para Emilio Gómez Afonso, esto es la consecuencia de “una larga etapa de acoso y derribo de la ultraderecha” en este país.

–Deja usted la Subdelegación del Gobierno de Ourense el mismo día que la persona que le confió el cargo, Pedro Sánchez, amenaza con irse. Usted, que le conoce, ¿cree que va a consumar su amenaza de irse?

–Detrás de la denuncia contra Pedro Sánchez está la ultraderecha de Manos Limpias y por eso hay que analizarlo con calma. Es un hombre profundamente honesto y solo le apega al poder el interés por la ciudadanía. Creo que es un momento de reflexión, porque la presión y el acoso y derribo de la derecha y ultraderecha es tremendo. Y encima ahora es contra su mujer con falsedades.

–¿Piensa que podría ser un simple golpe de efecto del presidente?

–Vamos a esperar a ver cómo resuelve esta encrucijada. Yo confío mucho en él y confío en que no dimita, pues creo además, que ahora mismo este país necesita más que nunca a Pedro Sánchez.

–El que sí consumó su marcha ayer por imperativo legal es usted. ¿Cuál es el balance de estos seis años en la subdelegación?

–Fueron de trabajo intenso, con la convicción de que esta crispación social interesada generada durante todos estos años no influyó jamás en la línea marcada por el Gobierno central, de que lo prioritario era dar soluciones a la gente, especialmente en los años de pandemia, y tender la mano para que nadie se quedase en el olvido.

–En Ourense se han ido haciendo en estos años proyectos que estaban parados históricamente y le hemos dado un impulso. Pese a esa crispación que generan los otros, nunca hemos perdido el rumbo.

–¿Enfrentarse como representantes del Gobierno en Ourense al COVID fue lo más duro?

–Sin duda. Esta era la administración que permanecía abierta y lo coordinaba todo. La prioridad era luchar para salvar vidas, con medios lejanos inicialmente. Fue una responsabilidad enorme, con muchísimas competencias, como garantizar el aislamiento, la desinfección de geriátricos, coordinar a las policías, ocuparse de los ERTE de las empresas o de los vecinos atrapados en otros países con el confinamiento. Miles de cosas.

–Ser el hombre de Pedro Sánchez en Ourense en estos años de crispación política y con una oposición cuestionando continuamente la legitimidad del actual Gobierno, ¿anima o embarra el terreno a la hora de gestionar proyectos?

–En Ourense se han ido haciendo en estos años proyectos que estaban parados históricamente y le hemos dado un impulso. Pese a esa crispación que generan los otros, nunca hemos perdido el rumbo. De hecho en esa situación de crisis sanitaria, aumentamos las pensiones, las ayudas para los más vulnerables y se hizo una enorme y variada legislación de tipo social. Sabemos que eso la gente lo entiende y lo ve. La Administración General del Estado tiene casi 900 funcionarios en la provincia, incluidos cuerpos de seguridad, con los que hubo que coordinar todo lo realizado en esos tiempos de pandemia.

Los que critican que no hicimos nada que se lean el Boletín Oficial del Estado. La intermodal es un compromiso del Gobierno central y la obra se va hacer. Espero que empiece este mismo año y en dos o tres más esté rematada. En el caso de la variante norte ocurre lo mismo

–Sin embargo las grandes obras no se han materializado aún. ¿Tiene razón la oposición cuando dice que está todo parado?

–Es el PP el que tuvo todo paralizado todo durante sus años de gobierno. No habían hecho nada por la provincia. Tuvimos que poner en marcha el AVE, que ya es una realidad. Cuando llegué al cargo en 2018 estaban todavía en obras en A Canda o Parnodelo, en Zamora. Una obra de esas dimensiones la sacamos adelante con licitaciones cada día. La intermodal también será pronto una realidad. Antes de criticar que miren el BOE: ahí verán las realidades.

–Lo cierto es que la estación intermodal y variante norte acumulan años de retraso.

–Repito, los que critican que no hicimos nada que se lean el Boletín Oficial del Estado. La intermodal es un compromiso del Gobierno central y la obra se va hacer. Espero que empiece este mismo año y en dos o tres más esté rematada. En el caso de la variante norte ocurre lo mismo: no había nada avanzado con el PP y ahora están la adjudicación y las expropiaciones realizadas. Si se retrasó fue para solventar trámites administrativos por parte de la empresa. También está clara la obra y expropiaciones del segundo tramo y su conexión con la autovía de Lugo e informados los vecinos.

–¿No lamenta tener que dejar el cargo sin iniciar el saneamiento del Barbaña?

–La Confederación Hidrográfica Miño- Sil tenía el proyecto rematado, pero tuvo que incluir una modificación de índole ambiental. También es algo que queda encaminado. Solo queda superar ese apartado administrativo y sacarlo a licitación.

–¿Le da coraje que acaben inaugurando sus sucesores las obras fruto de seis años de gestión?

–Eso no me importa en absoluto, porque el trabajo lo hice para la gente. Solo soy y fui el instrumento para que las obras lleguen a los ciudadanos.

–Tras tomar posesión dijo que llegaría al último lugar de la provincia. ¿Lo ha conseguido?

–Me gusta la cercanía con la gente. Contacté con todos los alcaldes posibles. Como retos, destacaría que acercamos la administración al rural, la fibra óptica o los proyectos turísticos entre otros.

–Se va dejando un marchamo de hombre tranquilo. No ha discutido ni con Jácome.

–Yo soy médico, igual eso me da una temperamento humanista. En cuanto al alcalde, nunca me atacó e incluso ayer me agradeció los servicios prestados a la provincia.

“Aunque ahora soy un jubilado, seguiré trabajando por el PSOE; si me piden que asuma algó más, lo haré”

–Pasó por varios partidos políticos desde su inicio en la política hace más de 40 años , pero el que ha copado la mayor parte de su trayectoria es el PSOE. ¿Su jubilación es definitiva o incluye un “plan b” en la política?

–Mi proyecto de vida es seguir ayudando al PSOE en todo lo que necesite. Me tendrán siempre porque se portaron muy bien conmigo y yo a su vez estuve ahí para afrontar todos los retos que me pedían desde el partido.

–Como ahora la edad no parece ser un impedimento –ya ve a Trump o a Biden, ambos abuelos– ¿nos sorprenderá González Afonso con otro cargo ya superados los 70 o se “corta la coleta” políticamente hablando?

–Bueno, son capaces de pedirme algo más a nivel local (el PSOE) pero es una etapa ya superada. Aunque el mundo da muchas vueltas y ... bueno, estaré aquí si me pide que asuma algo más para hacer lo que necesiten.

–¿Cómo se lleva pasar de 100 a cero y tener que jubilarse, en su caso por imperativo legal?

–Hay que verlo de otro modo. En este caso me voy del cargo porque quiero y no porque que me hayan echado (se ríe).

–¿Verín va a ser su Ítaca a partir de ahora?

–En lo personal desde luego que sí. Es cierto eso que dicen que a los de Verín nos tira mucho nuestra comarca. En mi caso, además, tendré más tiempo para dedicarme a mi nueva faceta de Cofrade de la Denominación de Origen Monterrei, en la que, por cierto, trabajé en su día con otras personas para que se concediera esa distinción vinícola.

–Se sabe que la persona que ocupará de forma accidental el carga de subdelegado en Ourense será el secretario general, Manuel Arias, pero ¿quién ocupará de forma oficial la vacante?

–Es algo que desconozco. La decisión tiene que tomarla el PSOE, respetando, claro está, que la persona tenga el perfil de un funcionario de carrera, del grupo A1 y que sea una persona de su confianza.

