Contra el ciberacoso: formación y conciencia

Para combatir el ciberacoso es necesario que los jóvenes cuenten con herramientas de detección y denuncia. Más de medio centenar de alumnos de Secundaria del colegio Padre Feijóo-Zorelle acudieron ayer a un taller dedicado al ciberbullying, organizado desde la Concejalía de Educación del Concello de Ourense. El principal objetivo: frenar esta “pandemia” que cada día gana mayor presencia en el mundo online. “Es una clase muy dinámica, a través de ejemplos van detallando y razonando qué ven bien y qué ven mal, van viendo qué cosas tienen normalizadas...Muchas veces ven algo como normal, no se dan cuenta de la trascendencia que tiene”, señala Sara Dacal, coordinadora de la actividad.

En esta línea, la concejala de Educación, Tamara Silva, recordó a los jóvenes la importancia de asumir la responsabilidad que conlleva formar parte de una red social. “Es necesario saber cómo utilizarlas, es como si todos pudiésemos utilizar un ferrari sin saber conducir”, explicó a los estudiantes antes de iniciarse el taller, dirigido por Cristian González e Isabel Rodríguez, de Lua Gaming.

Los alumnos descubrieron los principales tipos de violencia que se esconden detrás de conductas aparentemente inofensivas, como compartir una fotografía o un vídeo de una persona sin su consentimiento. Con cada ejemplo pudieron debatir y reflexionar sobre la gravedad de las conductas, así como hablar sobre sus propias preocupaciones en torno al ciberacoso. “Es una actividad en la que suelen participar mucho porque les interesa, es un tema que está actualmente en sus vidas, que conocen”, asegura Sara Dacal.

La importancia de educar

Beatriz Nieto, jefa de estudios del Padre Feijóo-Zorelle, deja claro el compromiso del centro con la educación y concienciación de los jóvenes en materia de acoso. “Es un tema del que cada vez hablan más, y nosotros lo tratamos con ellos, es parte de la educación que reciben. Tenemos un proyecto Erasmus sobre competencias digitales en el que también se profundiza en este tema”, comenta. Aunque explica que en el colegio no ha habido casos conocidos de ciberacoso, reconoce los retos del mundo digital y el impacto en la vida de los jóvenes. “Está claro que no es algo que se pueda ceñir a un centro escolar, porque está presente en la sociedad actual. Aquí intentamos que vean lo que es correcto y lo que no y lo que se debe hacer y lo que no respecto a la libertad de las personas”, señala. Al igual que Sara Dacal, también cree que es fundamental que los adolescentes puedan identificar qué conductas son inadecuadas: “A veces los niños hacen cosas solo pensando en ellos, porque les parece gracioso o divertido, pero hay que ver cómo esto lo recibe la otra persona y en qué momento deja de ser una broma. Podemos estar riéndonos de cosas que, en realidad, no son broma”.

Desde el centro, los docentes hacen hincapié en la importancia de tomar conciencia de grupo para identificar y denunciar posibles acosos que estén sufriendo otros compañeros: “Le damos mucho énfasis a esos amigos que están delante y que a lo mejor no dicen nada. Intentamos que tomen conciencia de que todos tenemos que formar parte de la solución, no solo al no hacerlo, sino también al cortarlo y denunciarlo”.

Nieto explica que los centros educativos abren protocolos de acoso ante el “mínimo indicio”, pero recuerda que los profesores “no estamos en todos lados”, por lo que insiste en el papel de los compañeros: “Si todos estamos concienciados, es mucho más fácil atajar estas conductas y poner solución”.

