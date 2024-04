Xinzo acoge el primer “Encontro Galaico Portugués da Palabra”

El Concello de Xinzo ya tiene la programación para el Día del Libro, para toda una semana. Inicia mañana con el “I Encontro Galaico Portugués da Palabra”, un acto en colaboración con el CEIP Rosalía de Castro y la A.C. O Sobradelo do Tangaraño que busca poner en valor no solo el Día do Libro, sino también las dos lenguas hermanas y la conmemoración del 25 de abril.

El sábado por la tarde habrá un concierto de la Agrupación Musical da Limia bajo el nombre “Florece Abril”. Durante el “I Encontro Galaico Portugués da Palabra” habrá otras actuaciones musicales y recitales poéticos, y se asentarán las bases para la creación del nuevo Premio de Poesía Antón Tovar, que tendría lugar en Xinzo el Día das Letras Galegas.El día 23, Día del Libro, todas las librarías tendrán un descuento del 20% cofinanciado por el Concello, y se visualizará un documental sobre Domingo Villar en la biblioteca municipal, donde también el día 26 se presenta el libro “Martín no Sabe Morir” de Lisi da Silva, con fuerte contextualización trasfronteriza alrededor del río Támega.