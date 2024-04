El máster de Enfermería: entre la igualdad de los campus y la centralización en Pontevedra

Continúa la preocupación ante el futuro de la titulación de Enfermería en la ciudad. Días después de que se aprobase la memoria del máster de Enfermería (con los votos en contra de las escuelas de Ourense y Vigo), la plataforma ProCampus asegura que los planes de la UVigo pasan por una formación “centralizada” en Pontevedra y otra exclusiva para la Escuela de Povisa-Vigo. Sus sospechas se basan en la propia memoria de la titulación, en la que se incluye el listado de profesores que formarán parte del máster, y en su gran mayoría pertenecen al Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHUP) y al Hospital Ribera Povisa de Vigo. “Cabe preguntarse, ahora que está tan de moda, si la colaboración público-privada en el sur de Galicia es ‘lo público para Pontevedra y lo privado para Vigo’. En este caso, resulta más apropiado describir la situación como la discriminación entre la Galicia Atlántica y la Galicia Interior de toda la vida”, apuntan desde la plataforma.

Por su parte, el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, insiste en la “igualdad de condiciones” de los tres campus (Ourense, Vigo y Pontevedra), y asegura que la adscripción del máster a la sede de Pontevedra es algo “temporal”, mientras no se cree la futura facultad de Enfermería (las escuelas dependen actualmente de otras instituciones). “Como el máster era algo que nos urgía, porque hay muchas personas que podrían entrar a hacer esa formación que da la entrada al doctorado, quisimos adelantarnos. Para hacer la tramitación tienes que adscribir el máster a un centro y se le pidió a Fisioterapia por ser la única facultad de Ciencias de la Salud en la UVigo actualmente, pero en la memoria ya figura que es una titulación que se integrará en la única Facultad de Enfermería y, por tanto, estará en los tres campus en igualdad de condiciones”, asegura Reigosa. El rector reitera que la hoja de ruta de la UVigo para Enfermería es clara y se basa en la igualdad entre las tres sedes. “Entiendo las incertidumbres, pero las cosas están sumamente claras, de verdad”, recalca.

Sin embargo, desde ProCampus, no lo ven claro. “De consumarse los planes de la provincia de Pontevedra de aglutinar allí la formación en Enfermería, en Ourense nos veríamos privados de la única oportunidad realista que tenemos en el ámbito de la Formación Sanitaria y las Ciencias de la Salud”, aseguran.

Para el curso 2025/2026

La intención de la UVigo es poner en marcha el máster de Enfermería en el curso 2025/2026. “Lo ideal sería empezar con la formación integrada en la facultad de Enfermería, y que por tanto en Ourense, Vigo y Pontevedra ya tuviésemos un curso completo integrado en la UVigo, además del máster”, avanza el rector. Pese a la aprobación de la memoria del máster esta semana, por delante todavía queda un largo proceso administrativo. El proceso de integración de las escuelas de Enfermería en la UVigo y la creación de la futura facultad única también es lento. “Hay que integrar realidades muy diferentes, pero estamos emocionados. Esperamos que dentro de dos, tres, cuatro años, la facultad nos haga sentir orgullosos a todos como algo que funciona formando a enfermeros, que creo que ya se está haciendo muy bien desde las escuelas, pero creo que es un salto generar personal propio formador, generar investigación”, explica Reigosa.

De hecho, en relación a las críticas ante esta facultad única, Reigosa habla del acuerdo del conjunto del sistema universitario gallego a favor del modelo descentralizado. “Cada una de las universidades va a contar con una facultad única en la que van a estar los estudios integrados en los distintos campus”, señala. En el caso de Enfermería, reconoce las dificultades actuales, al no contar con una escuela todavía integrada en la UVigo. “Todas son adscritas, y por lo tanto, no tenemos una que ya pueda funcionar dentro de la casa y atraer a las otras. Y todavía es más difícil porque tenemos una cuarta escuela, Povisa, que es de carácter privado y que también estamos haciendo todo lo posible para que su integración dentro de este conjunto de los tres campus se pueda llevar a cabo. En nuestra hoja de ruta está la construcción de una facultad, pero no como un sitio físico, sino como un centro de estudio con tres sedes, que tengan el grado y el máster”, apunta.

Pero desde la plataforma ProCampus dudan de la igualdad de oportunidades entre Pontevedra, Vigo y Ourense, e, insisten en su petición a la Xunta de impulsar “de oficio” la creación de una faculad de Enfermería en la ciudad. “Es el único plan mínimamente decente a estas alturas. Es la única forma de reconducir una situación que no se resuelve con buenas palabras o pidiendo ‘sentidiño’, sino dando la cara con valentía”, añaden.

