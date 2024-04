El plan de empleo de Cruz Roja alcanza el 55,7% de inserción laboral en la provincia

No hay casi nada tan importante para el desarrollo de una persona dentro de una sociedad, así como sus objetivos personales como tener un empleo. El tener un trabajo abre las puertas de la independencia económica, también a la inclusión social y tumba otras puertas para que personas vulnerables se olviden del presente, pensando que es el pasado, y vivan en el futuro. El plan de empleo de Cruz Roja en Ourense está plenamente instaurado en su cartera de servicios a la comunidad y según los últimos datos facilitados, la ratio de inserción laboral es del 55,7%, mientras que otros años, según fuentes de la entidad, estaba entorno al 52-53%.

Sandra Iglesias, técnica del Plan de Empleo de la entidad social, señala que “atendimos a más de 1.440 personas en cuestiones de empleo, muchas de ellas van buscando asesoramiento o indicaciones, incluso algunas participaron en los servicios de orientación online que tenemos. De ellas, 680 personas tuvieron un seguimiento más concreto, unos itinerarios personalizados, de las cuales 379 consiguieron un empleo”.

La técnica destaca que “como entidad tenemos tres líneas o programas en el ámbito del empleo, centrándonos en las barreras o las vulnerabilidades que se nos presentan. La primera es el género, ya que la mujer es la parte de la sociedad que más experimenta el desempleo. Otra es el origen, es decir, la barrera de la nacionalidad que no sea española, así como el idioma. Y la otra son los grupos de edad, las menores de 30 y las mayores de 45 años”.

Estos datos de inserción laboral no se podrían haber conseguido si no es con la mano tendida del tejido empresarial ourensano, tanto pequeñas y medianas empresas, como grandes y multinacionales. “Cada vez más se está conociendo el plan de empleo de Cruz Roja, que lleva más de 20 años ofreciendo asesoramiento y acompañamiento, no solo para la sociedad, sino también para las empresas que se animan a participar con nosotros. Hay de todo tipo, categoría y profesión. Tenemos desde colaboradores del centro de Ourense que representan al comercio local y de proximidad, a grandes multinacionales, industrias, pequeñas empresas... de todo tipo”. Sandra comenta que “para aquellas empresas que sepan del plan de empleo y quieran cubrir vacantes, tener alumnos en prácticas o colaborar con orientación o charlas, que nos llaman para explicarle el procedimiento”. A la pregunta si tienen que cumplir algún requisito, señala “no, solo tener ganas de colaborar”.

Sobre qué nichos de mercado observan en la provincia señala dos que tienen un gran impacto en el empleo. El primero es el de la hostelería, inmerso en el sector servicios, que representa más de la mitad de los empleos de la provincia. El segundo es el cuidado a mayores, también muy arraigado con la esperanza de vida que hay en Ourense y la longevidad de la que presumen los abuelos ourensanos. “Estos dos tienen mucha mano de obra”, remarca.

La Xunta pone en valor el “Emprego sen etiquetas”

La conselleira de Promoción del Empleo e Igualdad en funciones, Elena Rivo, participó ayer en una nueva jornada de “Empleo sen etiquetas”, una iniciativa gallega para incidir en la necesidad de romper con los perjuicios de género en el empleo. La actuación que recorre las cuatro provincias gallegas tiene como objetivo impulsar la presencia femenina en sectores económicos donde tradicionalmente predominan hombres y ayer se puso en valor en la Confederación de Empresarios de Ourense (CEO). El gobierno gallego busca “contribuir a la eliminación de la hendidura salarial” y “quiere revertir esta situación identificando y rompiendo con estereotipos sexistas asociados la determinadas profesiones masculinizadas”. Elena Rivo señaló que “es preciso concienciar a la sociedad desde edades tempranas, pero el cambio también debe producirse en el mundo de la empresa, para que también sepan escoger a las personas trabajadoras en función de sus aptitudes y capacidades, dejando atrás cualquier perjuicio de género”.

Suscríbete para seguir leyendo