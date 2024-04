Restos arqueológicos y etnográficos bajo una parcela

El Concello de Castrelo do Val se ha quedado sin la estatua “Estela do Guerreiro”, también denominada estatua-menhir de Pedra Alta,y la persona que la encontró sin la compensación que corresponde en estos casos de hallazgos de material arqueológico o etnográfico. Este municipio cuenta con un Museo o Centro de Interpretación del Patrimonio que alberga diversas piezas, muchas cedidas por los vecinos que cuando araban sus fincas las encontraron y entregaron, y en sus labores de labranza aún siguen encontrando muchas más. Lo más reciente, un molino circular romano y tégulas romanas. Es una zona muy rica en restos arqueológicos, ya que cerca hay una necrópolis alta medieval.

Pero entre todo este material destaca la réplica de la Estela do Guerreiro, una piedra que hace años encontró un vecino pero que muy a pesar del Concello terminó en el Museo Arqueológico de Ourense. Ante ello, encargó a un cantero pontevedrés, Marcos Escudero, una réplica que tiene el mismo peso, unos mil kilos, y tamaño, y tuvo un coste aproximado de mil euros. Se hizo para la inauguración del museo hace unos tres años.

La Estela do Guerrero, también denominada estatua-menhir de Pedra Alta, estuvo colocada verticalmente durante mucho tiempo, y terminó sepultada con los trabajos de la concentración parcelaria en los años 70, al igual que otras construcciones. Datada entre el 3200 al 2900 a. C.. fue encontrada por un vecino de Castrelo mientras trabajaba la tierra, y que por entregarla pidió la correspondiente compensación en estos casos, pero comenta el alcalde, Vicente Gómez, que “ya han pasado más de 20 años y no ha recibido nada”. Este tema lleva en manos de la justicia unas dos décadas.

En su día hubo una polémica entre el Concello y la Xunta por la conservación de la estela. Los habitantes y el Concello querían conservarla para que revitalizase el turismo rural, pero fue llevada al Museo Arqueológico de Orense.

El Concello al final decidió encargar la réplica que junto con más piezas cedidas por los vecinos están en el Museo local que cuenta con una sala arqueológica y otra etnográfica, y paneles informáticos. Pero el edil de Cultura, Ramón López, lamenta que no recibe muchas visitas, más bien de grupos escolares y de participantes en la ruta de senderismo que parte de este edificio, y en la que se visita el lugar donde fue encontrada esta estatua-menhir. También en el recorrido se pueden apreciar hornos, molinos, cascadas, y más. Para visitar el Museo los interesados tienen que llamar al Concello.