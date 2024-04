Champán y globos para inaugurar su terraza hostelera "que tuve que pelear durante años en los juzgados"

“Llevo cuatro años de trámites en el Concello y luego en el juzgado, esperando, para conseguir un derecho que todos locales de Praza das Mercedes tenía, y que yo tuve que pelear desde 2019 en el juzgado. Fue una auténtica injusticia, por eso he sacado el champán y los globos; esto es un fiesta hemos vencido a la “mano negra” del Concello señalaba ayer Jorge Gonçalves, propietario del café bar O Rosal.

Este hostelero, celebraba así apoyado pro su esposa, y algún cliente del local, la instalación de las primeras de las 9 mesas con sus correspondiente 4 sillas cada una que le otorgó el Concello, obligado por el juzgado, pese a que y que los demás hosteleros de la zona disfrutan desde hace años de esos veladores sin obstrucción alguna por parte de los técnicos municipales.

El caso del café bar O Rosal era conocido y transcendió incluso por pintoresco, fuera de Ourense porque el escaparate de este hostelero de Praza das Mercedes, fue durante estos años, el tablón de anuncios de su malestar, el lugar empañelado de ponía los recortes de periódico que daban cuenta de su marginación; de belenes reivindicativos con las supuesta “mafia” municipal, que hacían pararse a los viandantes para leer su protesta, y para solidarizarse en muchos casos con el hostelero.

“Tener que recurrir a un abogado y pagar sus honorarios, para defender algo que me correspondía, no tiene precedentes” explica Jorge. De hecho uno de los argumentos que se barajaban en las continuos escritos denegándoles permiso de velador , decían que produciría “impacto ambiental” en esa zona, al ser un parque como el de As Mercedes, explica, cuando esa plaza estaba invadida de veladores de los otros locales colindantes. El “¿por qué a mi no?” nunca dejó de ser la pregunta molesta con la que el hostelero acabaría en el juzgado.

Lo cierto es que la justicia, ya le dio la razón hace un casi un año, con un fallo en el que el juez obligaba al Concello a volver a redistribuir las terrazas de la Praza das Mercedes, y a dejar el espacio y veladores, que le corresponden a O Rosal. Es decir que desde que se dictara sentencia, han pasado otros 12 meses hasta el día de ayer.

El fallo obligó al Gobierno local a restar espacio a otros bares adyacentes, para dejarle lo que le corresponde a Jorge Gonçalves, tras estimar el recurso que había presentado el hostelero en el juzgado como última vía.

Finalmente este mismo año hace poco menos de dos meses, un decreto de Alcaldía ratificaba la concesión, enumerando además la ubicación de las disputadas mesas y sillas para cafe bar o Rosal.

“La verdad es que, aunque puede que haya algún funcionario o técnico municipal, que esté detrás de esta larga injusticia, yo no lo se, , tampoco tengo nada que agradecer al alcalde, pues tuve mucha s conversaciones con él, me daba gas, y finalmente no hizo nada, tuvo que ser un juez el que me otorgue ese derecho que tenía que haberme garantizado el Gobierno local”.

La batalla más dura ha terminado pero la guerra aún no remató del todo. En el escaparate del hostelero, aún sigue colgada la palabra mafia”. No se rinde. De momento ayer colocó 3 de la 9 mesas a las que tiene derechos, 6 de ellas irán en el futuro próximas a la fuente e la plaza.

“Lo triste es que va a acabar pagando esto el ciudadano” explica dolido. Tener que pelear judicialmente ha tenido unos importantes gastos judiciales, que no existirían si tuviera su licencia por vía administrativa como el resto. Normalmente el que pierde paga sus honorarios, y Jorge va a intentar que sea el Concello el que pague los gastos que le ocasionó en estos años.

Suscríbete para seguir leyendo