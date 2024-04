“El que no quiera que lo case el alcalde de Ourense que vaya a otro municipio”

El Concello de Ourense firmó otro pleno para la historia en el que, además de una batería de insultos entre el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y la oposición, a la que dedicó frases como “dais asco” y que los demás partidos le devolvieron con dedicatorias como “pequeño dictador “ y “narcisista de manual”. La sesión plenaria coincidió con la publicación en el BOP de Ourense del decreto por el que Jácome se arroga ya oficialmente, y en exclusiva, oficiar todas las bodas civiles que se celebren en el Concello. Ningún otro concejal –salvo su teniente alcalde, si Jácome así lo decide– podrá casar a los novios y lo dejó claro al declarar que “ el que no quiera que lo case el alcalde de Ourense tendrá que ir a otro municipio”.

Natalia G. Benéitez defiende la moción en el pleno de ayer. | // FDV / M.J.a.

La contundente aseveración se producía durante el debate de la moción que presentó el grupo socialista en el pleno de ayer, pidiendo un reglamento de regulación de las bodas civiles en el Concello, y que el alcalde derogue su decreto y democratice el derecho de las parejas a elegir quien los casa.

La concejala socialista María Fernández le pidió al regidor que “revisara sus actos” y permitiera que las parejas que se casan, algunas ya con fecha y su ceremonia preparada, decidan, en uno de los días más felices de su vida, “quién va a ser el concejal que va a oficiar su boda en el Concello”.

Jácome, ya en tono claramente jocoso, denigró la moción, que ve como “una aberración jurídica que hizo reír a los abogados; es la ley la que otorga esta competencia a un alcalde y luego el alcalde decide si delega o no, así que pidan en el Parlamento que la deroguen”, señaló.

El alcalde volvió a refrescar otro insólito episodio, que protagonizó en un pleno en 2022, cuando, acusó de “mafia” a una jefa de protocolo y de derivar el 50 por ciento de las bodas civiles a Pepe Araújo, entonces edil de Ciudadanos.

De hecho, la funcionaria acabó destituida sin pruebas. En aquel momento, ya el propio Jácome hizo autopromoción, recordando que a los que lo eligieran como oficiante de su boda, les daba el dos por uno de tocarle además la marcha nupcial al piano. Los concejales no cobran por las bodas, pero él está convencido de que, según dijo entonces, casar parejas da votos.

El portavoz del BNG, Luis Seara, señaló ayer que “por una vez, y sin que valga de precedente” , le daba la razón en que es una competencia legal del alcalde, pero “esto es ya un tema filosófico, tiene que ver con la ética y la forma de entender la política”, señaló, y ese decreto, no es ético.

“Esto es una infantilada”

Seara explicó que “le comenté a un amigo que su decisión me parece una infantilada y me dijo que usted era un narciso de manual”, aseguró el nacionalista, quien hizo un resumen de los rasgos psicológicos de un narcisista: el que exagera logros; está obsesionado con el éxito; no asume fallos; utiliza a los demás y carece de empatía con las personas... entre otros. “Todo esto creo que no se resuelve con un reglamento”, sentenció Seara.

Nada peor. Jácome se lanzó al barro contra el portavoz nacionalista con un “pues ahora le voy a leer yo los rasgos de un psicópata y de un frustrado político, a ver si coinciden con usted”, dijo el alcalde

Lejos de contestar a las preguntas que le hacían los portavoces de la oposición sobre los motivos por los que, a diferencia del resto de alcaldes españoles, se negaba a delegar las bodas, se mofó de sus oponentes. “Pensé que estaba leyendo usted el horóscopo del día para Piscis”, le dijo a Seara.

La portavoz del PP, Sonia Ogando, lamentó que “en una ciudad con problemas gravísimos tengamos que debatir un decreto absurdo y caprichoso de un alcalde que quiere ser el perejil de todas las salsas. ¿No tuvo éxito en 2022 cuando le ofreció a los novios tocarle la marcha nupcial de Mendelssohn en el órgano si dejaba que los casara? ¿Por eso tiene sacar ahora un decreto?”, le preguntó. “Lo que hace es cercenar la libertad del ciudadano. Ni esto es el cañón del Colorado, ni usted Elvis Presley”·

La edil María Fernández insistió: “Mi amiga Miriam se casa y quiere que la case yo. Voy a pedirle a usted que delegue”, dijo.

“Pues no voy a delegar competencias. Y si quieres casarte de nuevo, lo máximo que puedo ofrecerte es casarte yo”, contestó Jácome.

Con su negativa a dar libertad de elección a las parejas, Jácome vuelve a crear una situación que, si bien es legal, no tiene precedente en las alcaldías de España. “Se non podemos casar, ¿podemos polo menos ir de monaguillos?”, ironizó Luis Seara.

La moción del PSOE pidiendo ese reglamento de bodas civiles se aprobó con apoyo de PP y BNG, pero el acuerdo no es vinculante. Jácome podrá seguir tocando el órgano en las bodas a las parejas que quieran que los case él. Fuentes municipales, dicen algunas parejas, ya se han dado de baja.

Festivos para 2025

El pleno de ayer dio cuenta además de forma oficial de los días festivos no recuperables y con carácter retribuido, para el próximo año 2025 en el municipio de Ourense.

Se mantienen los dos festivos habituales, el Martes de Entroido, que caerá a 4 de marzo, y el 11 de noviembre, celebración de San Martiño, patrón de la ciudad.

La oposición aprueba blindar el Comedor sobre Rodas y Jácome les dice que son “hipócritas” y “me dais asco”

El grupo municipal socialista consiguió que se aprobara –con el apoyo de la oposición y los votos en contra del ejecutivo de Gonzalo Pérez Jácome– su moción para instar que se recupere, potencie y blinde el Comedor sobre Ruedas en el Ayuntamiento de Ourense. Natalia González Benéitez, portavoz del PSdeG, defendió la iniciativa en el pleno para que no se pierda un servicio paralizado desde finales de marzo por el Concello sin casi previo aviso a sus usuarios, la mayoría personas mayores. El debate acabó de nuevo en batalla dialéctica, pues vio como acusación de “acto criminal” las críticas de la oposición por dejar a los 58 usuarios actuales sin servicio, hasta que convenie con la Xunta, y el alcalde llamó “hipócritas “ y dijo “dais asco” a la oposición por acusarle de desmantelar otro servicio social sensible. La idea del gobierno local es firmar un convenio con la Xunta para ahorrarse 90.000 euros. La portavoz municipal de PSOE calificó de “aberración” y llegó a pedir la dimisión de la edil Benestar por “llevar a la escombrera” los servicios sociales de la ciudad. Ruth Reza, del BNG, también tachó de “incapaces” a los ediles del gobierno local e hizo un largo relato de todos los servicios sociales y de conciliación suprimidos en este y el anterior mandato Jácome. Por su parte, desde el PP calificaron de nueva “cafrada” la decisión del alcalde, y señalaron que era “falso”, como dijo Jácome en redes, que estas personas se quedaran sin menús a domicilio por culpa de la Xunta. “No dejamos sin comer a esas personas, solo sin darles comida, no es lo mismo”, arguyó el alcalde. Aseguró que se había avisado hace meses a la Xunta de la idea de conveniar con ella para que asuma el grueso de este servicio el Ejecutivo gallego, como en otras ciudades. Tachó de “hipócritas a PP, PSOE y BNG, porque ni anteriores gobiernos populares de Ourense, ni otros como Pontevedra, del BNG, tiene el Comedor sobre Rodas y en Vigo lo asume la Xunta. Noelia Pérez recordó que era la demora del Concello la que había retrasado ese convenio con la Xunta. El tema salió de tono y el alcalde desvió el foco para distraer y entró a criticar la vida laboral de las ediles y sus maridos.

