El gobierno local reconoce fallos en los nuevos buses, pero los ve subsanables

Las mociones fueron la materia prima de un pleno sin proyectos para aprobar, aunque, pese a los acalorados debates, los acuerdos adoptados no son vinculantes. Así el PP consiguió que saliera adelante, con sus votos y los del PSOE a favor y con la abstención de DO y BNG, una moción en la que expresó todo el detenido relato de fallos de los nuevos buses adquiridos por el Concello, para pedir que el proceso de licitación del nuevo concurso –dado que el servicio de transporte urbano lleva 9 años caducado y en precario– subsane las graves deficiencias. El edil Pepe Araújo fue el encargado de ir relatando los problemas de accesibilidad para mayores, de carga de baterías eléctricas en el caso de los “busitos” eléctricos, falta de capacidad, que impide que si entra un coche de bebé en el bus pueda entrar otro o una silla de ruedas, o las continuas averías.

Antonio Fernández, concejal de Transportes del gobierno local, explicó que habían optado por elegir más asientos en los buses “al ser una ciudad envejecida”, pero que se podría solucionar la falta de capacidad quitando alguno de esos asientos para que puedan entrar una silla de bebé o dos “plegando una de ellas”, ideó el edil.

Señaló que no se habían puesto en marcha dos de los buses eléctricos a la espera de llevar a concurso y licitar la adjudicación del servicio de transporte urbano, para determinar dónde está la nave de la adjudicataria en la que se ubicarían cargadores. También dijo que se prevé subsanar otras carencias, como la incorporación del sistema para admitir tarjeta de transporte de la Xunta, y señaló que, en general, los buses están “en garantía” para poder resolver deficiencias técnicas.

Jácome señaló por su parte que DO se abstenía en esta moción, “por incorrección”. El BNG, como explicó detenidamente, porque defienden un modelo municipal de transportes en la ciudad.

También se debatió la moción presentada por el PP y defendida por Jorge Pumar pidiendo la implantación del contenedor de la quinta fracción en la ciudad.

Borrador de presupuestos y PXOM “en marcha” y sin fechas

Dos de la preguntas del apartado de ruegos y preguntas iban ya incluidas dentro del orden del día. En ellas el PP se interesaba por el borrador de presupuestos y el PXOM, sin aprobar desde 2011. A la pregunta de cuándo van a presentar el borrador de presupuestos, la edil Tamara Silva señaló que “estamos trabajando en ello y queremos que dé respuesta a las necesidades de la ciudad”. No aclaró nada más ni dio plazos. La otra pregunta fue cómo va la redacción del Plan de Urbanismo. El concejal de Urbanismo dijo que irá a Intervención, luego a la Xunta para que lo informe y Jácome añadió “el equipo redactor del PXOM dice que se puede volver una vez informado por la Xunta”. Tampoco hay fechas.

DO vota no a la moción del BNG de ceder suelo para ampliar el campus

El BNG consiguió sacar adelante la moción en la que solicitaba al pleno del Concello, cesión a la Universidad de Vigo de los terrenos necesarios, para ampliar el campus universitario e impulsar el soterramiento de parte de la avenida Otero Pedrayo y unir los dos campus. El portavoz del BNG, Luis Seara, subrayó todo lo conseguido gracias a la movilización ciudadana, que permitió ganar espacios y grados, pero no consiguió el voto favorable de DO pese a apoyar el soterramiento del campus. El concejal de Democracia Ourensana Fran Lorenzo arguyó que la UVigo tiene terreno “para hacer hasta cinco edificios más” y en todo caso trasladó a la Xunta la responsabilidad de buscar terrenos o bien adquirirlos, para aumentar sus dotaciones.

Teletrabajo

Con no poca polémica se aprobó una nueva modificación de la Ordenanza Reguladora de Teletrabajo, que acepta una nueva enmienda, no consensuada previamente con PSOE ni BNG, que votaron en contra, por la que paraliza la supresión íntegra de las licencias de teletrabajo ahora activas en el Concello, en tanto no se elabore una relación de puestos de trabajo (RPT), que fije con claridad cuáles son los puestos de trabajo del Concello que quedan exentos de solicitar teletrabajo y cuáles sí se pueden acoger ocasionalmente a esta modalidad.

