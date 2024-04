La DO Monterrei acude con sus vinos al Galicia Fórum Gastronómico, del 7 al 9 de abril, en A Coruña

La DO Monterrei participará en el Galicia Fórum Gastronómico, que se celebrará del 7 al 9 de abril en A Coruña. Formará parte del espacio conjunto de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal). En el mismo se podrán degustar vinos de las bodegas Trasdovento, Abeledos, Ladairo, Pazo de Valdeconde, Tabú, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Crego e Monaguillo, Fragas do Lecer, Gargalo, José Antonio Da Silva Pereira (Vinos Lara), Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán) y Terras do Cigarrón. También se ofrecerá información sobre el territorio y dos catas del programa de ‘Experiencias de Calidade’.