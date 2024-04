El PSOE alerta del caos gestor del Concello, con facturas sin abonar por 15 millones

El grupo socialista alerta de la situación límite que vive el Concello de Ourense, con 15 millones de euros de facturas impagadas en el cajón y sin tramitar; sin presupuestos aprobados desde 2020, con más de 20 millones adeudados a las concesionarias de servicios municipales –todos ellos contratos en precario y sin renovar– y la liquidación de las cuentas de 2023 de la administración local sin presentar, lo que ralentiza aún más el proceso de gestión, y parece encaminar al “caos” al Concello, según el grupo municipal socialista, que ayer urgió al alcalde un plan de pago de lo adeudado a los proveedores y se ofreció para buscar soluciones.

Ayer la concejala del PSOE María Fernández, acompañada por sus compañeros de grupo Natalia González Benéitez y Alba Iglesias, presentaban una preocupante radiografía de la situación del Concello, tanto desde la situación de asfixia económica, como del incumplimiento de la legalidad “dado que la administración pública local no puede hacer más que “parcheos” y el Concello de Ourense está incumpliendo prácticamente todos los deberes legales que tiene”, explicó María Fernández Ojea.

“Si no presta servicios, si no paga a los proveedores, si no contrata correctamente, si no hay un presupuesto que posibilite una planificación a medio plazo, si preguntamos cuál es el coste de las fiestas y responden que ellos no tienen nada que ver con las fiestas tampoco; ¿a qué se dedica el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome?”

Caos de gestión

“En marzo hay numerosas magnitudes económicas que deben ser comunicadas a diferentes organismos como la Xunta de Galicia o el Ministerio de Hacienda. El día 1 del mes pasado tenían que tener ya aprobada la liquidación de presupuesto, pero están haciendo incorporaciones de remanente de Tesorería, con informes desfavorables”, añadió sobre la caótica situación actual. La edil socialista lamentó que “lo ocurrido en el 2023 vaya a repetirse, previsiblemente, este año” y que llegado el mes de agosto o en septiembre se iniciará ese bucle infinito de modificaciones de crédito por parte del gobierno local.

En esta línea, las cuentas públicas muestran un déficit en el que se perciben más gastos que ingresos, que creen se confirmará cuando salga la liquidación.

De hecho, ayer el grupo socialista hacía un llamamiento a los otros grupos para conseguir llegar a acuerdos que saquen al Concello del difícil parón en el que se encuentra.

Por otro lado y a preguntas de los periodistas sobre cómo puede afectar esta parálisis económica y si el Concello tendrá fondos para retomar, en convenio con la Xunta, el programa de menús a domicilio, el Comedor Sobre Rodas, que se acaba de suprimir durante un mes, la concejala explicó que las administraciones públicas piden solvencia cuando dan ayudas o firman un convenio como este. “Uno de los requisitos que se exige a nivel autonómico, es tener presentada la cuenta general del ejercicio anterior, y tengo serias dudas de que se rindiese, porque preguntamos en múltiples ocasiones en junta de área, y no tenemos noticias al respecto”, indicó Fernández Ojea.

También pidió que se haga ese plan de pago de las facturas s que están en los cajones las que están sin tramitar, o las deudas seguirán aumentando, dejando una difícil herencia en el Concello.

Exceso de gasto del 500% en Perímetro Rural en detrimento del área social

Uno de los aspectos más preocupantes según el PSOE, y en un contexto de cierres de programas del ámbito social como el Comedor sobre Rodas, Unis de atención en los barrios, entre otros servicios, es que han detectado que están sin ejecutar muchas partidas de Benestar Social, “mientras que en Perímetro Rural hay un exceso de gasto del 500%”, advierten los socialistas. Se refieren a que no se respetó el reparto de las partidas contempladas en esos presupuestos prorrogados de 2020. “Ourense está paralizado, como muestra el capítulo de personal o el último presupuesto de 2020 que ni siquiera es de este gobierno, sino del PP, lo que hace que DO no ejecute aquellas partidas que considera que no deberían existir”, lamentó la concejala socialista.

