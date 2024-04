Celso Rodríguez Padrón, pregonero de la Feira do Viño do Ribeiro

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, será el pregonero de la Feira do Viño do Ribeiro 2024. El magistrado, natural de Ribadavia, es una persona con una amplia y reconocida trayectoria profesional en la carrera judicial, lo que aporta un valor añadido a esta nueva edición que se celebrará do 3 al 5 de mayo. En las próximas semanas se dará a conocer el programa completo de esta 61 edición.