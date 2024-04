La reforma del Posío parada por falta de fondos, pese a haber dos empresas interesadas en la obra

Más de una década y varios gobiernos municipales después, de que dieran comienzo las negociaciones para consensuar un proyecto de remodelación del Jardín del Posío, la situación de esta zona verde, –la más emblemática de la ciudad, que data del siglo XIX– sigue un imparable deterioro, con la fauna avícola, alguna exótica, diezmadas en número y especies y un proyecto de reforma que lleva ya más de tres años en un cajón.

Estado del céspede y paseo central co vallas en zonas con desperfectos / Iñaki Osorio

Ante la caótica situación financiera del Concello, que supera los 15 millones de deudas que van aumentado por falta de presupuestos aprobados, los que se traduce en falta de liquidez económica, el Gobierno local recurre a soluciones de trámite, como la de llevar concurso público, pese a no tener partida económica consignada, la adjudicación del proyecto de rehabilitación integral del Jardín del Posío, algo que hizo a finales del pasado año, con un pliego que explica que el presupuesto de salida de 2,1 millones de euros, pero no lo pude adjudicar.

La presentación de propuestas remató en enero para las firmas interesadas , y desde mediados de marzo, hay dos constructoras interesadas en hacer este proyecto, y cuyas propuestas fueron admitidas, pero la situación es ficticia, y el Concello no ha podido resolver la adjudicación al carecer de fondos para la obra.

“El Gobierno local no realizó ninguna retención de crédito para poder ejecutar estas obras, no tiene fondos, así que recurrió a lo que se llama tramitación anticipada, una fórmula para adelantar los trámites ante una futura adjudicación de las obras, y tener ese proceso adelantado, para cuando tenga la posibilidad de adjudicar el proyecto ” explica Luis Seara, el portavoz del grupo municipal del BNG en el Concello.

Por su parte Natalia González Benéitez, portavoz del grupo municipal del PSdG-PSOE en el Concello, ratificaba ayer que esta es otra de las obras que no se pueden adjudicar por ahora a las empresas ni menos ejecutarías, “porque no hay fondos para ellas. De hecho el Gobierno local no tiene es decir que suponen que la forma que tendrá el Gobierno local de tratar sacar adelante este “será probablemente la modificación de crédito” indica

Dos firmas presentan ofertas

Lo cierto es que proyecto de rehabilitación integral del Jardín del Posío y proyección de local destinando la activad hostelería que se llevó a concurso, cerró la presentación de ofertas en enero y desde mediados de marzo, tras la apertura del plicas, se saben ya quienes son las dos empresas interesadas en le proyecto y que según la cualificación de la mesa de contratación son con el número 1 1 Prace Servicios y Obras SANA y la segunda empresa con mejor puntuación la UTE integrada por la firmas Contratas Vilor SL (50%) Coviastec SL (50%) también admitida.

Pero el futuro de este proyecto es tan incierto por ahora, como el de muchos otros muchos, que están en “standbye” en el Concello debido a esa falta de liquidez. También porque ya el Gobierno que preside Gonzalo Pérez Jácome ya no tiene como seguir haciendo trasvases al límite, cambiando el uso de algunas partidas que consiguió con apoyo de la oposición, a través de modificaciones de crédito, y dándole un uso distinto para aquel que se había acordado.

“La situación que vive este concello es insostenible ; las deudas se acumulan y van creando intereses, la liquidación del año 2023 están sin cerrar, y lo más probable es s que el alcalde intente presentar r un borrador de presupuestos y que consiga sacar adelante con la ayuda del PP; ello volverán a salvarle aunque sea a través de la abstención; el fin es el mismo” añade el BNG.

En todo caso, advierte el portavoz nacionalista que “la ciudadanía debe de irse preparando, porque las deudas hay que pagarlas y como ya adelantó el alcalde, va a subir las tasas municipales; que baje el IBI no influye en el ciudadano medio solo a los que como él tienen más propiedades”.

El objeto del contrato que licitó el Concello y paralizado por esa falta de fondos, incluye rehabilitación integral del Jardín del Posío “sin perder la imagen tradicional tan ligada la ciudad de Ourense”, indica la memoria.

Se incorporan nuevos elementos que favorezcan el uso para esparcimiento pero, “de forma cautelosa en espacios menos alterados y con alto valor paisajístico” y se actuará “de forma contundente pero coherente, en aquellos espacios muy alterados por actuaciones recientes o por el uso explica el proyecto. Así la actuación será en tres zonas diferenciadas: zona de parterres, paseo central , juegos infantiles (bosque) y dos volúmenes diferenciados, dedicados, junto con unos aseos de uso público” así como la modernización de uso hostelero, de la cafetería que es propiedad del Concello.

Un estanque en el que ya apenas hay aves, la cafetería y aseos cerrados y muchas caídas por grietas en el suelo

Del estado del Posío da cuenta las imágenes del estanque, uno de las zonas más visitadas, prácticamente despoblado al no ir reponiendo las colonia de aves que habitaban en el jardín. Tierra y baches se acumulan a lo largo de las zonas enlosadas, donde según usuarios, se suceden los tropezones y caídas, algunas graves porque afectan a gente mayor, a causa de los agujeros o levantamiento de las baldosas. Tampoco hay servicio de cafetería, que lleva años cerda al igual que los lavabos, tras caducar la concesión de este servicio hostelero, propiedad del Concello y se adjudica por concurso. Barandillas oxidadas, algún árbol que hubo que talar y no fue repuesto, tierra y suciedad por las lluvias, e acumulan en este recinto.

El modelo elegido fue fruto del consenso de grupos y vecinos

Todos los grupos políticos coinciden en a situación del Posío el deterioro del Jardín del Posío, una obra además historia que data del siglo XIX y cuyo proyecto, que dará prioridad al verde frente al cemento actual. El BNG alerta además de que el proyecto final fue fruto de muchas reivindicaciones, y consenso. Para muchos el Posío es nuestra infancia, el lugar en el que crecimos algo vinculado a nuestra vida” indica Luis Seara “y es triste ver el estado en el que se encuentra” lamenta.

