Ourense cierra una Semana Santa de llenos en turismo: “Tenemos todo lo que la gente busca”

“Sabíamos que iba a llover, pero decidimos venir igual”. Estas palabras compartidas el pasado jueves santo con FARO por Ángeles González y Carlos Valles, dos madrileños que eligieron el norte de la península como destino para la Semana Santa e hicieron parada en la ciudad y Allariz, son, probablemente, las mismas que habrán pronunciado muchos de los turistas que visitaron Ourense durante este período vacacional, protagonizado por una meteorología adversa.

Poner al mal tiempo buena cara se traduce en una alta ocupación hotelera y llenos en la hostelería, un balance que deja buenos resultados en el sector turístico de una provincia que, coinciden los responsables de la Federación Provincial de Hostelería y la Unión de Hosteleros Ourensanos, “tiene todo lo que la gente busca”: patrimonio, naturaleza, termalismo, actividades deportivas y una buena gastronomía.

“Coges el paraguas y el chubasquero, y listo”, comentaba el jueves santo otra pareja de turistas en el entorno de As Burgas. Y así ha sido, apunta el presidente de la federación provincial de hosteleros, Ovidio Fernández Ojea: “La gente ha venido, a pesar de las circunstancias adversas. Hemos tenido lluvia, granizo, nieve y un viento muy fuerte que han hecho daño. Pero esto no ha impedido de ninguna manera lo que esperábamos, ni mucho menos: una alta ocupación esta Semana Santa, sobre todo los días clave. El jueves y viernes santo hubo un movimiento importante, tanto en los caminos de Santiago, como en visitas a localidades de interés turístico y, por supuesto, la capital, la estación de montaña de Manzaneda y la Ribeira Sacra”, apunta.

La Ribeira Sacra alcanzó una ocupación del 87%

El propio Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra confirma también una ocupación del 87%, por encima de lo previsto en los días centrales, y un mejor resultado en hoteles y establecimientos de turismo rural.

Con las cifras e impresiones recogidas en los diferentes establecimientos hoteleros y su análisis este lunes, Fernández Ojea señala que la ocupación media en los días principales –jueves y viernes santo– superó el 80%, lo cual cubre las expectativas del sector teniendo en cuenta las pésimas previsiones meteorológicas. “La gente ha desafiado el mal tiempo y ha venido. La meteorología no ha sido estable, pero estoy convencido de que hemos tocado un buen nivel y de que Ourense es una provincia importante a nivel de turismo”, sostiene el presidente de la Federación Provincial de Hostelería.

Procesión del Domingo de Ramos. / IÑAKI OSORIO

La clave, añade, está en que la provincia ofrece una combinación de todo lo que el turista busca cuando hace la maleta. “Se mezcla todo, naturaleza, patrimonio, camino, termas, incluso los actos religiosos. Todo un mundo de atractivos que han hecho posible que Ourense sea acreedora de buena gente a la que le gusta una provincia catalogada como de las mejores de España en cuanto a patrimonio, caminos, naturaleza... Es un lugar de ensueño y salud. Y aunque el invierno haya llegado de nuevo de manera abrupta, no ha impedido que la ocupación supere el 80%, esto es una buena noticia y los datos todavía no están cerrados”, señala Fernández Ojea.

Un turismo itinerante

El presidente de la asociación provincial de hosteleros incide en que la provincia atrae un turismo itinerante que también es importante para el sector. “A la gente le gusta viajar de un lado para otro, sacarse fotos, verse en los miradores y disfrutar de todo lo que tenemos”.

Con todo, el presidente de la federación lamenta que la ciudad “no esté preparada al 100%” para el turismo y recuerda, entre otros aspectos, la ausencia de una estación intermodal “en condiciones” y la precaria comunicación en tren desde Ourense con el resto de ciudades gallegas que provoca incluso que muchos viajeros opten por el avión. También echa de menos un PXOM que facilite el desarrollo urbanístico de la ciudad, o una intervención en el casco histórico. “Hay que trabajar a nivel municipal con las obras pendientes, y esto es una responsabilidad de todos en la corporación”, señala.

Actuar contra el 'no show'

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hosteleros Ourensanos (UHO), Javier Otumuro, también hace un balance positivo de la semana vacacional, “a pesar de las inclemencias del tiempo”. No acompañó, señala, “pero hemos tenido mucha afluencia en Ourense, incluso los propios turistas comentaban que no se esperaban tanta gente”. Esto se traduce, añade, “ en llenos en la hostelería y problemas para las reservas en los restaurantes”.

En esta línea, el representante de UHO lamenta un aumento de las reservas en las que los clientes no aparecen –el fenómeno ‘no show’– que perjudica enormemente la sector. “Hay que dar una vuelta de tuerca a esto, se nota sobre todo cuando vienen estos puentes, que hay bastantes reservas que no se cancelan, gente que reserva en varios sitios y después no anula y se queda en el que mejor le viene”. Muchos establecimientos, de hecho, han empezado a cobrar por las reservas. “Algo habrá que hacer”, señala.

Por su parte, Outumuro sostiene que Ourense ha dado un salto de calidad en los últimos años en cuanto a destino turístico y pone en valor la tranquilidad que ofrece lejos de masificaciones. “Tiene recursos naturales, oferta cultural, buena gastronomía y sigue siendo una ciudad barata en comparación con otros destinos”.

