CC OO denuncia que el Concello va a paliar el déficit de bomberos sin convocar oferta pública de empleo

El Concello de Ourense ha publicado ayer, tanto en el Boletín Oficial de la Provincia, como a través del tablón de anuncios municipal del proyecto Ayuntamiento, un decreto de Alcaldía por el que se recurre a la dotación de nuevas plazas de bombero-conductor, en el parque de Ourense, que se encuentra bajo mínimos de efectivos, mediante un sistema de contratación de plazas de interinos, que ha generado crispación entre los sindicatos y que CCOO, estudia recurrir por su posible ilegalidad, pues están sin cubrir las plazas a través de OPE, es decir de forma estable y a través de un concurso oposición.

Según el sindicato Comisiones Obreras, el Concello no solo ha dejado caducar las r las Ofertas Públicas de Empleo, OPE de 2022 y 2023 para cubrir las plazas vacantes en esa administración local, sino que ahora mismo, “está intentando cubrir unas 8 plazas de bomberos que nos habían dicho que iba a a dotar, recurriendo o a una lista de aspirantes a las oposiciones celebrada hace 3 años, que no consiguieron su plaza, bien porque no aprobaron o por otro motivo”, afirman.

Califican de supuestamente e “ilegal” este método “porque ya se contaba con una lista para contratar interinos, pero el paso mínimo que debería de dar el Gobierno local es abrir al menos una lista para que la gente que desee optar a esas plazas, mucha formándose y con duras pruebas en e está formando en academias, pueda apuntarse”. Añaden que esa lista de interino que quieren elegir entre los que no consiguieron su plaza en las OPE de 2021, “no incluye la exigencia de unas mínimas pruebas para ver si están preparados; s bomberos y tienen que superar unos mínimos físicos para su trabajo” indican Comisiones.

El parque de bomberos de Ourense tiene “en torno medio centenar de efectivos en plantilla, en breve van a jubilarse aún dos o tres más, indica CCOO “cuando la Relación de Puestos de trabajo, (RPT del Concello) fija un minio de 72 plazas en ese servicio municipal para atender la ciudad” explica Comisiones.

Ahora mismo de los cuatro puestos de sargento que había queda uno, “no hay ni jefe de servicio ni lo van a convocar” explica.

Consideran que este método de cubrir e forma provisional por interinos, y sin concurso previo, “no ha sido ni siquiera negociado con los sindicatos”. Lamenta que no recurran directamente al sistema de concurso oposición, “pues podría dotar esas plazas tan necesarias, y tendrían todo ya rematado conforme a la legalidad, a través de una OPE antes del verano, sin enfrentarse a ningún tipo de reclamaciones” advierte. De hecho un interino puede estar solo tres años.