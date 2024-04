“Queremos poner el cómic al servicio de pacientes y sanitarios”

La ilustración, el cómic y la novela gráfica pueden convertirse en aliados del mundo sanitario. La Sociedad Española de Medicina Gráfica así lo reivindica: el dibujo también es una herramienta divulgativa, útil para profesionales y también para pacientes. Eugenia García Amor, residente de Neurología y miembro fundador de la asociación, visita este jueves la ciudad para hablar de la relación entre medicina e ilustración. La cita, organizada por la Academia Médico Quirúrgica, tendrá lugar en el Marcos Valcárcel, a partir de las 19,30 horas.

–¿Qué es la Medicina Gráfica?

–Es un concepto que nació hace años en el mundo anglosajón. En nuestro país queremos establecerlo como una herramienta. Es decir, poner la ilustración y el cómic al servicio de pacientes que pueden atravesar una enfermedad, ya que les puede ayudar ver la historia de alguien que pasó también por eso, y de profesionales, porque nos sirve de espejo y de autocrítica. También es útil en el mundo docente, puedes estudiar a partir de esquemas con ilustraciones.

–En su caso, ¿cómo llegó a unir ambas pasiones?

–Desde pequeña me ha gustado mucho dibujar, pero según fui creciendo, pasó a segundo plano. Ya en la carrera, empecé a leer cómic y a entender su lenguaje, y empecé a dibujar en la materia de Fisiología Médica, en la parte de neurociencia. Los profesores la impartían de forma muy estimulante y empecé a pensar la Medicina desde un punto de vista más creativo. Me venían ideas de hacer metáforas con cosas que estaba estudiando, que me servían de material de apoyo.

–Poco después se convirtió en la “Doctora Garabatos”.

–Sí, creé un blog que se llama así para compartir las ilustraciones que hacía durante la carrera. Después, me invitaron a dar una charla TEDx sobre el tema, lo que me ayudó a valorar un poco lo que estaba haciendo, y a partir de ahí conocí a Mónica Lalanda, directora del grupo Medicina Gráfica (ahora, Sociedad Española de Medicina Gráfica). Ella me invitó a participar en el grupo, y ahí sigo.

–La asociación ya ha impulsado tres congresos nacionales sobre medicina e ilustración.

–Tuvimos dos congresos antes de la pandemia, y otro más el verano pasado. La verdad es que el primer congreso fue un regalo, porque claro, cada uno de los integrantes del grupo somos de distintos lugares de España, solo nos conocíamos virtualmente, y por fin nos encontramos en persona. Vinieron muchos autores, sanitarios que hacían uso de herramientas visuales... Ahí nos dimos cuenta de que era algo importante, empezó a crearse una red a nivel nacional.

–La entidad también puso en marcha un máster.

–Sí, tenemos un máster propio de Medicina Gráfica con la Universidad Internacional de Andalucía. Ya vamos por la tercera edición y contamos con un lujo de profesores. Muchos autores que han participado en los congresos son docentes, y los alumnos son muy creativos, tienen mucho interés por aprender.

–En 2020 terminó la carrera y empezó su residencia. ¿Tiene tiempo para dibujar en el día a día?

–Durante la pandemia dibujé cosas que no tenían que ver con la medicina, creo que en esa época fue un refugio. Después vino el MIR, el inicio de la residencia, y me costaba encontrar el momento de retomar la parte más creativa, aunque con el grupo de Medicina Gráfica he mantenido siempre las colaboraciones. Ahora, en el hospital, estoy colaborando en una aplicación sobre educación sanitaria para pacientes que han sufrido un ictus. Estoy haciendo las ilustraciones del programa.

–¿Siempre la acompañará la ilustración?

–Yo espero que sí. Cuando te encuentras un paciente al que te cuesta explicar ciertos conceptos, coges una hoja en blanco y un lápiz y se lo explicas con dibujos, ya solo por eso, la ilustración siempre va a estar presente en mi profesión.

