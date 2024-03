Más de la mitad de los mayores de 64 años de la provincia son personas dependientes

El envejecimiento de la población ourensana conlleva un impacto directo en las cifras de la dependencia. En las últimas dos décadas, el número de mayores de 64 años que necesita cuidados en su día a día se ha incrementado un 10% en la provincia, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Actualmente, más de la mitad de la población que supera los 64 años (el 57,3%) es dependiente en algún grado.

La tasa ourensana, de hecho, es la más alta de toda España y casi duplica el promedio nacional (30,9%). Zamora y Lugo son las únicas provincias que, junto con Ourense, superan el 50% de dependientes entre los mayores de 64 años. Zamora alcanza el 54,7%, mientras que Lugo se sitúa en 50,6%. En el otro lado de la balanza, Ceuta, Melilla y Las Palmas presentan los índices más reducidos, con menos de un 25% de mayores que precisan atención diaria.

Más financiación

La provincia no solo debe responder a las necesidades actuales de la población dependiente, sino también prepararse para un futuro poco alentador. En los próximos 10 años, más de 46.100 ourensanos cumplirán 65 años, por lo que los servicios de atención sociosanitaria deben incrementarse. “Es imperioso que avancemos en la disposición de recursos asistenciales para la dependencia. Ya se conocía en proyecciones de hace más de 10 años cuál iba a ser la realidad actual”, asegura Rafael Vázquez, vocal de centros de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX).

El experto reconoce que el principal reto es atender a las personas que requieren “altos niveles” de cuidados, una demanda para la que la comunidad gallega no está preparada. “Los recursos que están llegando no son suficientes con carácter general, no solo en Galicia, sino también en el conjunto de España”, apunta.

En esa línea, reclama un acuerdo nacional para incrementar la financiación dedicada a la dependencia de forma urgente e inmediata. “Actualmente, solo el 0,8% del Producto Interior Bruto (PIB) se dedica a recursos de dependencia, mientras que en países como Francia es más del doble. No disponemos de acuerdos políticos que nos permitan pensar que en un futuro inmediato esta situación va a mejorar”, explica Vázquez. Según el experto, sin un apoyo real a la dependencia, Galicia y el resto del país afrontarán un “problema de máxima magnitud” en los próximos años. “A nivel nacional, de aquí a 2035 el número de mayores de 80 años va a aumentar cada año en más de 75.000 personas, lo que nos sitúa en unas tasas de dependencia mucho más elevadas”, señala.

Ampliar todos los recursos

Una mayor tasa de dependencia no solo se traduce en la necesidad de incrementar las plazas en residencias geriátricas, sino también en contratar a más profesionales sanitarios y sociosanitarios especializados, en más centros de atención de día y en más recursos de asistencia domiciliaria. “En Galicia se han aumentado las plazas en residencias desde 2017, un promedio de 650 nuevas al año, pero no son suficientes, ni siquiera para llegar a la situación que había en 2017, porque el número de mayores que se convierte en dependiente aumenta a un ritmo mayor”, comenta Vázquez, que recuerda que “muchas familias” se encuentran con problemas “muy severos” para atender la dependencia de sus mayores.

El vocal de SGXX explica que los recursos deberán adaptarse también a las preferencias de cada generación de mayores: “Actualmente, la tendencia es utilizar recursos de proximidad, es decir, quedarse en casa y utilizar atención domiciliaria o un recurso cercano, como un centro de día, en la medida de lo posible”. En este sentido, da cuenta del incremento de este tipo de prestaciones sociales en toda Galicia, pero recuerda que “no son suficientes” para hacer frente a la demanda.

En la misma línea, Vázquez también pone sobre la mesa la falta de sanitarios especializados. “Hay muchas limitaciones en estos momentos a la hora de poder disponer de profesionales, hay que agilizar los trámites de homologación de títulos y ampliar las plazas en las facultades”, asegura.

