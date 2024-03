La asociación Ourensividad busca la receta de la longevidad en la provincia. El Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra en 361 los ourensanos que actualmente superan los 100 años, a los que se podrían sumar 200 personas más a lo largo de este 2024. La entidad ha diseñado una investigación pionera en la que participarán 191 centenarios de toda la provincia. ¿El objetivo? Descubrir no solo la fórmula de la longevidad, sino también cómo mantener la calidad de vida.

El proyecto incluye entrevistas a 191 centenarios de la provincia. “Ahora mismo estamos en fase de reclutamiento, es decir, contactando con los mayores para ver quiénes van a participar”, comenta Roberto Fernández, médico de Familia e investigador principal. Para llegar a los entrevistados, Ourensividad cuenta con la colaboración de los servicios de Enfermería de los centros de salud de la provincia. “Son ellos los que están haciendo los listados de centenarios en cada municipio y preguntándoles si quieren formar parte del proyecto”, añade. Aunque en el estudio participarán mayores de diversas zonas de la provincia, habrá mayor presencia de comarcas como O Carballiño o Celanova, que presentan una mayor proporción de vecinos centenarios.

Una vez termine la primera fase, “la más laboriosa”, tres entrevistadores se encargarán de acudir a los domicilios de los participantes y hablar con ellos. “Nuestra investigación tiene una parte cuantitativa en la que se les pasa un cuestionario, y una parte cualitativa, en la que se les hacen preguntas abiertas para que hablen libremente de las causas por las que creen que han llegado a los 100 años. Hay muchos estudios sobre la longevidad, pero este es innovador porque apenas hay estudios con metodología cualitativa en personas de edad avanzada”, explica.

En busca de la fórmula de la longevidad: un estudio pionero entrevistará a 191 centenarios / FdV

El cuestionario cuenta con un centenar de preguntas referidas a diversos temas, como la alimentación, el tipo de trabajo realizado, el nivel educativo, el descanso, el ejercicio físico, la espiritualidad o el apoyo social recibido a lo largo de la vida. “Estos son factores más o menos recogidos en la bibliografía científica, es decir, ya sabemos que influyen en el hecho de alcanzar los 100 años de vida”, señala Fernández.

Pero los profesionales de Ourensividad (médicos, farmacéuticos y nutricionistas) también han querido incluir apartados vinculados directamente con la vida en la provincia, como es el consumo de aguas, el termalismo o la presencia de gas radón. Estos temas se abordarán a partir de preguntas abiertas: “En esa parte los participantes pueden decir cuál es su propia percepción sobre por qué han llegado a esta edad, lo que nos permitirá llegar a claves novedosas o emergentes, hasta ahora quizás desconocidas sobre la longevidad”.

Longevidad saludable

Los investigadores no solo quieren descubrir los ingredientes de la longevidad, sino también de la calidad de vida. “Hay personas que llegan a los 100 años sin demencia, o con una demencia leve, y con una dependencia leve. Eso es lo que todos queremos, ser centenarios, pero saludables”, detalla Fernández. En ese sentido, el estudio diferenciará entre las personas que mantienen una vida más o menos independiente y aquellos que presentan demencia o dependencia moderada o grave. “Es importante abordar ambos casos, porque no es lo mismo recomendarle a una persona ciertos hábitos de salud que aumentan los años, pero no la calidad de vida, que intentar aumentar ambas cosas”, destaca el facultativo.

Entre los 191 mayores participantes habrá distintos perfiles. “En aquellos casos en los que la persona no pueda comunicarse, la entrevista la realizará su cuidador principal, que aportará la información”, apunta. La fase de recogida de datos, que arrancará en las próximas semanas, se prolongará durante dos o tres meses. “Los entrevistadores van a tener una dedicación exclusiva, a tiempo completo, para este proyecto, por lo que podrán realizar entre cinco y seis entrevistas cada día”, explica.

La intención de los investigadores es empezar a trabajar con los datos recogidos en los meses de verano. Para el análisis cuantitativo cuentan con la colaboración de la Fundación Biomédica Galicia Sur. “Para la parte cualitativa seleccionaremos las 50 entrevistas que tengan discursos más elaborados para transcribirlas por completo. Luego, esos textos serán analizados para ver qué claves aparecen sobre la longevidad”, señala. El facultativo espera con ilusión los resultados: “Esa es la parte más bonita de las investigaciones”.

Las conclusiones de la investigación colocarán a la provincia en el “mapa mundial de la longevidad”

La investigación de Ourensividad permitirá identificar cuáles son los factores vinculados a la longevidad, a la vez que situar a la provincia a nivel mundial en este ámbito. “Si este estudio coge la fuerza que queremos permitirá posicionar a Ourense a nivel mundial en el mapa de la longevidad”, explica Pablo García, presidente de la asociación. Los resultados del estudio ourensano podrían incluso avalar la declaración de la provincia como “zona azul”, la denominación que reciben aquellos lugares donde la proporción de población centenaria es más elevada de lo habitual.

Por ahora, se han identificado cinco zonas de este tipo en Okinawa (Japón), Ikaria (Grecia), Cerdeña (Italia), Loma Linda (California, Estados Unidos) y Nicoya (Costa Rica). La pasada semana, la asociación organizó una charla en Celanova sobre el elevado número de centenarios de la comarca. Según los datos de la entidad, la zona registra una tasa de 389 centenarios por cada 100.000 habitantes, un dato muy superior a otros lugares de la provincia, y muy semejante a los de zonas azules como Ikaria o Loma Linda. Ourensividad nació en abril del pasado año con la intención de promocionar y dar a conocer el vínculo entre la provincia y la longevidad.

