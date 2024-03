Trece años de aquel día, en el que el urbanismo de Ourense se fue al traste

Hoy se cumplen 13 años de uno de los días más funestos para el desarrollo urbanístico, económico y de nuevas dotaciones para la ciudad. Después de varios fallos previos condenatorios del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, TSXG, una sentencia del Tribunal Supremo, confirmó de forma inapelable, el 17 de marzo de 2011, la anulación del Plan General de Ordenación Municipal de Ourense, el PXOM que había sido aprobado 2003 y que estaba entonces en vigor en el ámbito municipa y la ciudad, y el urbanismo local entró en bancarrota desde entonces.

Irregularidades como la falta de algún informe técnico no aportado antes de la aprobación, así como, lo más escandaloso, la doble planimetría, denunciada por un promotor de la ciudad, que levantó acta notarial con la que demostraba que había unas 160 diferencias, entre el PXOM aprobado por el pleno del Concello y el que se había expuesto al público, dieron la puntilla definitiva al PXOM, con esa sentencia del Supremo, que ratificaba la anulación.

Unas diferencias especialmente graves entre los dos planes, pues el documento del PXOM expuesto al público aparecían en algún casos zonas de baja o nula edificabilidad, que contemplaban en el documento aprobado en pleno, edificios con decenas de viviendas que llegaron en algún caso a ser edificadas.

Ourense se rige desde entonces por el PXOM de 1986, totalmente obsoleto para las necesidades de una ciudad del siglo XXI y ninguno de los gobiernos que han estado desde entonces en el Concello han conseguido consensuar un nuevo planeamiento.

13 años sin acuerdos

Las normas subsidiarias aprobada poco después, para salvar diversos proyectos de interés público, también fueron anuladas posteriormente, porque no habían sido sometidas a exposición, y protegían además proyectos privados y no públicos, lo que enfureció a otros promotores y denunciantes.

Tras llegar el bipartito PSOE BNG y con las socialista Áurea Soto como edil de Urbanismo se encargó la redacción urgente de otro PXOM con posterior exposición al público. Aquel documento pasó en 2015 a manos del gobierno del PP que, con Jesús Vázquez como alcalde y José Cudeiro en Urbanismo resolvió e incluyó modificaciones que no llegaron a conocerse a fondo porque se consideró de escaso calado. Entendían que “era sustancialmente el mismo que el que había dejado el PSOE “ y que exponerlo podría suponer una pérdida de tiempo de años y medio mas para un plan cuya aprobación era urgente. El bipartito PP-DO que llevó en 2019 a Jácome a la Alcaldía tampoco pudo dar un paso adelante, pese a los avances dados por la edil l de .

El enfrentaminto de los socios del bipartito, con Jácome dispuesto erradicar supuestos “pelotazos” de sus antecedores, mientras intervenía en el trabajo del equipo redactor, a través de “decretazos” para meter su propuestas, como la torre de 80 pisos en Mariñamansa, volvió a convertir esa fase en otra vía muerta para el PXOM.

En el camino quedaron más de 4.000 puestos de trabajo perdidos, según estimacines de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias, proyectos comerciales, como Eroski, El Corte Inglés, balnearios urbanizaciones abortadas. Las perdidas se saben ya millonarias en éxodo de población, profesionales cualificados e inversiones. El siguiene capitulo del PXOM no tiene ni fecha de estreno.

Las trece cosas que garantiza un plan y que Ourense se perdió

Durante el último gobierna municipal del PP de 2015 a 2019, y como ejemplo de lo urgente que era un consenso para aprobar un nuevo PXOM, mencionaron los 13 pilares fundamentales para una ciudad y que se garantizan con un planeamiento fuerte, con seguridad jurídica y en vigor. Cuestiones que, a día de hoy, no han podido conseguirse. Esos 13 pilares que se conseguían con un buen PXOM, eran favorecer los asentamientos en núcleos rurales de la ciudad; implantar suelo para industrias; dotar nuevas carreteras; poner a disposición de la urbe suelo dotacional; contar con un estudio actualizado de las infraestructuras. También dar agilidad en las licencias (otro suspenso, pues la media ahora es de 2 a 3 años como mínimo en el Concello) y ofrecer incremento de zonas verdes. Los otros puntos eran potenciar e ldesarrollo termal; garantizar la protección al medio ambiente, el desarrollo sostenible y dotar más vivienda protegida, otra laguna esta última que tiene a cientos de familias en lista de espera.

Benito Iglesias / Iñaki Osorio

Benito Iglesias, presidente de Fegein: "Son trece años de fracaso e ineficacia de la clase política"

Para el presidente de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias, “llevar ya trece años sin un Plan de Urbanismo aprobado en tiempo y forma que garantice seguridad jurídica y la viabilidad económica, social y demográfica de toda una ciudad , supone 13 años de ineficacia, ineficiencia e incompetencia de una clase política local, que nunca ha tenido un proyecto y planificación de ciudad”. Pone como “un simple y contundente ejemplo, que ya tenemos AVE, después de dos décadas y ni siquiera existe un plan que le de encaje urbanístico a la zona, ni se ha aprovechado la dinamización económica de la misma” explica Benito Iglesias. Para el presidente de los empresarios del sector inmobiliario gallego “este es un político total y absoluto que demuestra la desidia de nuestros políticos locales en los últimos años”.

Trece años del día en que una sentencia anuló el PXOM y paralizó el urbanismo local / M.J.A.

Marisol Nóvoa, presidenta de CEO: "La situación es insostenible"

“La situación que vive Ourense sin un nuevo PXOM en vigor es insostenible. Este es un problema político, que tienen que solucionar, porque afecta a todos lo sectores económicos, comerciales y a los ciudadanos en general” explica Marisol Nóvoa. La presidenta de la CEO afirma que “tenemos una comisión de planeamiento y PXOM, que se va a volver a reunir en breve, pero solo tenemos potestad para reivindicar”. Entre los problemas que genera la falta de un plan, subraya las dificultades para sacar adelante el geriátrico de Fundación Amancio Ortega, el edificio de la Xunta o la ampliación del campus “las viviendas fuera de ordenación amenazadas de derribo; la carencia de suelo industrial, lo que deriva flujo inversor a otros concellos o el retraso de años en las licencias urbanísticas” afirma. “No se puede espera más. Perdimos ya muchas oportunidades”.

Emma Noriega / Iñaki Osorio

Emma Noriega, presidenta Colegio de Arquitectos de Ourense: "Si no hay suelo no hay inversiones ni desarrollo termal"

“Es urgente aprobar un PXOM aunque no sea el mejor, porque los planes urbanísticos no son algo rigido, se pueden modificar, o en caso contrario Ourense seguirá estancada. Sin suelo no hay industria ni desarrollo del potencial termal” explica la presidenta del Colegio de Arquitectos de Ourense. “El urbanismo es un motor económico y no puede diseñarse a bandazos. Hay que tener un modelo de ciudad” advierte. Lamenta que ahora que hay AVE “y estamos a poco más de dos horas de Madrid” no haya oferta consolidada para aprovechar ese flujo. “No es un problema de los arquitectos; 13 años sin PXOM afectan a todos, también al futuro de nuestros hijos pues provocarán el éxodo”. Pide un compromiso de todos, al margen de ideologías porque aún con consenso “y aprobándolo mañana mismo, quedarían dos tres años más de tramitaciones”.

