El relevo en los púlpitos llega con acento caribeño

¿Pueden nacer vocaciones religiosas y cruzar el océano para poder profesarlas, pese a haber nacido y realizar su formación en regímenes profundamente comunistas?. En el Seminario de Ourense, hace años que está despejada esa incógnita, la respuesta es un si y Didier Vidal es uno de los ejemplos. Nació en Cuba, pudo entrar a estudiar Medicina en su país gracias a sus estupendo expediente académico, y ejerció esa profesión en el país caribeño durante 12 años.

Ayer , cumplidos los 42, y tras varios de formación en el Seminario Mayor de Ourense, fue ordenado diácono, el paso previo ya al sacerdocio, en participativo acto religioso que compartió también junto con los nuevos diáconos Álvaro Gil de 36 años, nacido en la Isla de Margarita, en Venezuela, donde estudió y llegó a ejercer la carrera de Turismo y el benjamín de los nuevos diáconos, Francisco Martín, gallego de 26 años.

Los tres estarán ahora un año en alguna parroquia de la diócesis apoyando al párroco para, una vez consumada esta experiencia que han de seguir compartiendo con la faceta formativa, “una experiencia que nos emociona” afirma ser ordenados luego sacerdotes.

Las suyas no son vocaciones tardías, puesto que tanto Didier como Álvaro, que traerán a la envejecida diócesis de Ourense esos nuevos acentos, en su caso caribeños, el de los nuevos religiosos que llegan de otros países, la vocación les vino desde muy pronto incluso siendo niños.

Para Didier, cubano e hijo de madre gallega y padre asturiano ayer fue “el día más feliz de mi vida”. Y eso que él tuvo mucha vida civil. Tras licenciarse como médico, ejerció durante 12 años,, pero la madre, ya residente en Galicia donde se jubiló como jurista, se puso enferma, y él decidió venir a cuidarla. “Mi papá volvió a Cuba, porque no se adaptó al clima de acá”· recuerda.

Así que una vez aquí puedo ya consumar ese deseo de prepararse para sacerdote, “porque en Cuba una vez que asumes tú formación universitaria, no es fácil compaginarla luego con la formación religiosa para ser sacerdote.

José Manuel Salgado delegado del Seminario explica que todos estos seminaristas, “tienen todos unos 5 años de formación previa al diaconado, y luego les espera ese año en alguna parroquia en el que “no pueden oficiar misas aún pero dan atención a enfermos, pueden dar una comunión e incluso algún bautismo”. Compaginarán su vida en la parroquia de destino con visitas al seminario una o dos veces a la semana para seguir formándose. A ellos parece no importarle Su elección vital es tonalmente distinta de la de la mayoría de los jóvenes.

“Me hice médico con 24 años y ejercí pero fue en ese contacto el dolor y el sufrimiento humano donde confirmé ese sentimiento de años, y vi que quería ser sacerdote, para ayudar, pero de otra manera a las persona” explica Didier.

Es decir que, pese a tener su carrera convalidada en España, lo que le permitiría ejercer como médico no le importa tirar por la borda tantos años de formación porque “lo que deseo es ofrecerle a la gente el camino a la felicidad a través de la fe” asegura sin dudarlo.

El otro caribeño Álvaro, que ha cruzado el charco para pasar de su isla natal de Margarita un bellísimo paraíso, próximo a la selva amazónica, estudió Turismo en la universidad de su país, pero “ya desde niño estuve muy próximo a la iglesia; la familia me decía que ayudaba más tiempo en la iglesia que en casa” bromea.

Su periplo es cuando menos curioso, pues quiere que se subraye que fue en una misa de Jueves Santo en la Catedral de Margarita cuando, al ver a los sacerdotes y el obispo con su casullas blancas “me puse a llorar” y , curiosidades de la fe –de nuevo la palabra “llamada” al que siempre apelan– decidió ser sacerdote.

Fraile antes que cura

Tenía 20 año ese momento, y decidió, no obstante sacar la licenciatura de Turismo “que es algo con mucha salida en mi país, y trabajé dos años en el sector”. No le llenaba e inició un curioso camino personal que lo llevó hasta Barcelona, donde llegó a ser fraile del Carmelo. Pero a estos chicos, ahora ya hombres y dentro de nada curas, la vocación le pide más y “el sacerdocio me parecía algo más entregado al pueblo, que el de ser monje”.

Así que “por consejo de un obispo amigo, decidí venir de Barcelona a Ourense” explica, “que ya me definió como una diócesis muy rural, e hice el proceso formativo en el Seminario”. Ayer, con 36 años y con “una lucha que aún sigue para adaptarme al clima, porque en mi país es tropical”, dio un paso, raro para la mayoría como el que ha dado su compañero Francisco Martín García. De vocación, curas.

Hay cantera

Lo curioso es que hay cantera, más de la habitual en años anteriores, según confirmaba ayer el delegado de Seminario. En estos momentos tenemos 20 jóvenes formándose entre el Divino Maestro, y otro seminario, el Redentoris Mater en las afueras de la ciudad “ explica.

“La verdad es que son muchos comparado con otros años” celebra José Manuel Salgado. La carencia de vocaciones es el problema crónico de las diócesis en general y en mayor medida en la de Ourense que con 735 parroquias, hace años que ha tenido que multiplicar a sus escasos sacerdotes, algunos trabajando a los 90 años, y concentrar en los jóvenes la atención hasta en 11 parroquias próximas. Hay unos 220 sacerdotes de los que están en activo 180, algunos nonagenarios.

El relevo procedente de lugares hace unos años imposibles, pues el clero se nutría mayoritariamente de jóvenes procedentes de las parroquias de rural, hará posible la magia. Galicia ya no tendrá que viajar al Caribe pues en breve será el Caribe el que oficie las misas en las parroquias más lejanas.