Anxo, el informático que cambió el teclado por una pasión: su obrador de tartas de queso

“Hace menos de dos meses que hemos abierto y la acogida es espectacular. No damos cubierto la demanda. Es estupendo comprobar como el que era mi postre preferido, la tarta de queso, se ha convertido en mi medio de vida, y en una forma de hacer feliz a la gente que la prueba explica Anxo Suárez .

Este joven carballiñés de 32 años, tenía antes de la pandemia un futuro totalmente definido; “había estudiado informática porque era una carrera con futuro, que te garantizaba una buena salida laboral” explica.

Pero, durante la pandemia, empezó a investigar en casa con algo que le apasionaba, las tartas de queso, “porque cuando las pedía cuando iba a un restaurante, siempre tartas de queso al horno, no acaba de encontrar aquella con la textura que buscaba”.

Así que, tras cientos de ensayos “di con esa receta que luego comprobé le gustaba a todo el mundo, incluso a quienes no son de dulces” explica. Tras el primer éxito a través de la redes, en diciembre de 2023, el informático dio paso al artesano, y Anxo abrió en la calle Ramón Cabanillas de Ourense Suárez Cake, un pequeño local con obrador y tienda, en el que solo hay tartas de queso. Pero únicas.

“El balance de estos dos meses escasos, no ha podido ser mejor; primero teníamos pedidos hasta después de Reyes, y no bajó al rematar las fiestas. Solo ofrecemos tartas de queso de cinco variedades y hay días en los que no podemos cubrir la demanda. Es un sueño cumplido”, explica Anxo.

Él es el único que trabaja en el obrador, pero habla en plural, porque “mi pareja también está ahí llevando sobre todo redes ; este es un negocio pequeño y por ahora soy yo el que hace las tartas de forma artesanal, y atiendo en el mostrador. Por eso solo podemos hacer venta directa y no es posible, por ahora, llevar a domicilio”.

Un doble salto de riesgo

Anxo y su pareja han dado un doble salto de riesgo a su vida. Por un lado replanteárselo que realmente les gusta en la vida. “En mi caso si tenía trabajo como informático, pero me di cuenta que mi pasión, por lo que me aporta, era sacar adelante este proyecto. Nunca me hubiera perdonado decirle a mi Anxo de 70 años, que no fui capaz de intentarlo” explica.

Considera que la clave está en formarse “y arriesgar” y ha sido una apuesta por duplicado, dado que la pareja sigue viviendo en el rural, concretamente en Cenlle, Ribadavia y se desplazan a diario a su obrador y tienda de Ourense. “Es cierto que hay un problema de movilidad, pero estamos tan felices con el proyecto que tenemos en marcha, que sarna con gusto, no pica” bromea Anxo.

Recuerda que “cuando le contaba a mis allegados que quería cumplir este sueño y dejar la informática, me decían que debería de incorporar algo más en la oferta como café, bebidas, no solo tartas de queso. Pero yo creía en la calidad de este producto. Es mejor hacer una sola cosa y hacerla bien, distinta y con calidad” explica, “y las palabras que nos dedican los clientes me animan a seguir”.

Autodidacta

Es además autodidacta, pues “ahora en Google puedes formarte, aprender. Hay muchas cosas en las que no es necesario una formación reglada como si fueras médico o abogado, sino que se trata de hacer esos ensayos prueba-error hasta que das con esa receta ideal que gusta a todos”.

En su local a diario –mientras no se acaban– tarta de queso clásica, la de dulce de leche, de pistacho, la Nutella y otra de Oreo. “Además vamos rotando, y cada mes hay una receta distinta. En enero fue la tarta de queso Lotus, y este mes la elaborada con queso de Amalia de la plaza de abastos que está teniendo un enorme éxito”.

A los jóvenes que están en paro o no son felices con lo que hacen, “les diría que, si tienen una pasión, se formen y apuesten por ella; vivir de lo que te apasiona es posible” explica. Pasar de informático a “rey” de las tartas de queso, responde “a un mantra en mi vida, y es que prefiero siempre arrepentirte de lo que he hecho , que de aquello que no me e atrevido e a hacer” admite Anxo Suárez.