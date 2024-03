El sector labrego se moviliza para defender las vacas sanas de la explotación de Manzaneda

Alrededor de 200 ganaderos, agricultores y vecinos se concentraron ayer en apoyo a Secundino y su hermano Luis, afectados por un posible vaciado sanitario de su granja vacuna, ubicada en el pueblo de Palleirós, en Manzaneda, e impidieron el marcaje de 40 animales sanos para su sacrificio, siendo aplazado el servicio veterinario de la Xunta para el día 19. Asimismo, aprobaron una batería de medidas urgentes a exigir a la Consellería de Medio Rural, entre ellas, una reunión urgente con el conselleiro, y agotar todas las vías de control y de estudio de una explotación antes de llegar a un dictamen de vaciado sanitario.

El responsable del Sindicato Labrego Galego en la comarca, Xosé Anxo Pérez, apunta que “queremos denunciar que se quiere sacrificar animales totalmente sanos, simplemente por criterios propios de los Servicios Veterinarios Oficiales, simplemente por sospechas de que podrían tener tuberculosis y sin más criterios que su propia intuición”. Por ello “pedimos desde aquí y ahora a toda Administración que se agoten todas las medidas previas de análisis, estudios, etc.. antes de adoptar una medida tan gravosa para una explotación ganadera”. Se queja de que a pesar de que la Xunta tiene margen dentro de la legalidad para hacer las pruebas que determinen qué animales están contagiados o no, a pesar de las reiteradas solicitudes, “la Consellería nunca quiso acceder a realizar más análisis y estudios que concretasen la existencia de propagación de la enfermedad”.

Asegura que “hoy no sabemos si está de forma latente en la cabaña ganadera de la propia explotación o explotaciones próximas, si puede provenir de otras especies distintas a la de vacuno o si está presente en la fauna salvaje, como el jabalí, el ciervo, etc.. Denunciamos esta falta de rigor por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales, que semejan preferir adoptar medidas que no impliquen más esfuerzo que firmar papeles”. Advierte que “no nos vale la excusa de que tienen que seguir los protocolos que les impone el Ministerio, porque estos protocolos también permiten que se agoten otras vías antes de adoptar medidas tan drásticas”.

Y señala que esta medida se enmarca en la catalogación de prevalencia 0 en Galicia, pero, al contrario de lo que sería lógico, si esta granja estuviera en otras zonas del Estado donde si hay declarada prevalencia, “solo serían sacrificadas las que dieron positivo”.Dice que los 500 euros máximo por vaca que subvenciona la Xunta para reponer la vaca sacrificada son claramente insuficientes en el contexto actual, que para comprar otra los precios superan los 2.000 euros, y en cuanto al lucro cesante, si bien el período medio de inactividad de las granjas es de alrededor de dos años, la indemnización de la Xunta solo cubre 6 meses.

Otra manifestación

Así, ayer lograron paralizar el marcaje de los animales, quedando aplazado para el día 19, fecha en que los veterinarios advirtieron “es el último día para hacerlo”, apunta Secundino, que dice él y su hermano se sintieron muy arropados y apoyados por ganaderos y agricultores del municipio y otros llegados incluso desde Xinzo, por el alcalde de Manzaneda, y vecinos. Y para el martes está prevista otra concentración.

Otras peticiones urgentes a la Xunta que ayer se concretaron es que no se sacrifiquen a los animales sanos, solo a los oficialmente confirmados, que se vuelva a retomar el saneamiento ganadero anual, que se incrementen los baremos de indemnización de los animales sacrificados, que se incremente cuando menos el período de lucro cesante hasta los dos años, entre otras reivindicaciones.

La Xunta apela al “rigor” y a la “responsabilidad”

Por su parte, la Xunta llama a la responsabilidad y al rigor, y recuerda que se trata de permitir que los servicios públicos de sanidad animal realicen su trabajo en el marco de una cuestión de salud pública, por lo que considera fuera de lugar hacer cualquier tipo de demagogia con ella, ya que “puede provocar confusión y alarma entre la población”. Aclara que se trata de un asunto regulado por el Programa nacional de erradicación de esta enfermedad y por la normativa de referencia, y que está aprobado por la Unión Europea y “es de obligado cumplimiento”.

La Xunta considera que al cuestionarse el procedimiento establecido por ley semeja “ponerse en duda por parte de una organización profesional agraria el actual status sanitario de la cabaña ganadera gallega, que es un referente internacional”, y que además parece “se duda del trabajo y profesionalidad de los servicios veterinarios oficiales, integrados por personal altamente especializado”. Ambas cosas “serían una clara demostración de irresponsabilidad por parte de una entidad que debería estar al lado del sector y de la sanidad pública”. Advierte que es preciso sacrificar los animales del rebaño afectado en los plazos establecidos, y que existen dos líneas de ayudas complementarias al titular de la explotación, una para compensar el lucro cesante y otra para la reposición de animales sacrificados.