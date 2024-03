El PP denuncia que “Ourense no tiene alcalde”, pues no reivindica temas ferroviarios

El Grupo Municipal Popular denuncia que “Ourense no tiene alcalde, en concreto en materia ferroviaria” donde ve a los ciudadanos “totalmente desprotegidos”, porque el alcalde no reivindica al Gobierno central que cumpla las obras prometidas.

“El alcalde permanece callado , mientras sigue en suspenso la licitación de los pasos ferroviarios de Ramón Puga y Tarascón; el aparcamiento no tiene plazas para los usuarios de la estación, incluso los abonados; los taxistas y los viajeros de Ourense siguen a la intemperie” explica el PP.

También denuncian que “se reducen las frecuencias a Ourense por las obras de Chamartín; seguimos sin trenes Avril; hay una total falta de seguridad en el entorno de la Estación así como un bache al lado del centro de salud por la obra mal finalizada del Ministerio, y un largo etcétera de despropósitos del Gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez, apoyado por el Bloque Nacionalista Galego, con Ourense”, critica la concejala, Noelia Pérez.

“Los ciudadanos no podemos seguir consintiendo estos agravios. Tenemos un alcalde que solo sabe quejarse, pero ni siquiera es capaz de levantar un teléfono para hablar con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”, pone de manifiesto a popular, quien asegura que “Ourense no puede vivir de cuentos y un grupo de gobierno tiene que solucionar los temas que afectan a los ciudadanos, y en estos momentos el Ayuntamiento no es quien de relacionarse con ninguna administración”.

En el mes de octubre, el PP llevó a pleno una moción en la que solicitaba que el alcalde se dirigiera al Ministerio de Transportes y la Adif para convocar el más rápido posible una reunión de las partes firmantes del ‘Convenio Marco de Colaboración pero “lo único que hizo el alcalde fue a enviar una carta el 27 de octubre a Adif y a la anterior Ministra de Transportes, y cinco meses después nada se ha avanzado” lamenta Noelia Pérez. Por eso el PP “el Partido Popular exige al alcalde coja el teléfono, llame al nuevo ministro “y ejerza sus funciones”.