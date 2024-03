Verino reivindica sus raíces: “Eso de que uno no es profeta en su tierra es mentira”

La exposición “40 años de #estiloverino” recala en la ciudad en la última parada de su recorrido nacional, iniciado en Verín en junio de 2022. Una Sala Valente repleta de amigos, familiares y seguidores recibió ayer al protagonista, Roberto Verino, quien inauguró la muestra, que repasa la trayectoria de la firma.

El diseñador, visiblemente emocionado, reconoció su “gran sorpresa” por la acogida, y agradeció a todos los presentes: “Esto me hace creer que el dicho de que uno no es profeta en su tierra no es cierto”.

Roberto Verino posa en el interior de la Sala Valente. / Brais Lorenzo

El verinés recalcó que siempre ha hecho honor a sus raíces, que ha defendido “con mucho orgullo y mucha pasión” por todo el mundo. Cuarenta años después de arrancar en la moda, sus valores no han cambiado: “Siempre he hecho las cosas con la intención de conseguir que se genere una autoestima en la persona, para que esa capacidad de sentirse guapo le ayude en su vida”. Impulsó su industria textil desde Verín, y llegó a convertirse en el segundo español en abrir una tienda en París, después de Balenciaga.

El alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, presente en la inauguración, puso en valor el papel de Verino como embajador de la provincia: “Él la ha hecho un poco más rica con su trabajo”.

La muestra incluye imágenes icónicas de las cuatro décadas de historia de RV, realizadas por reconocidos fotógrafos de moda como Javier Vallhonrat, Paco Navarro, Jacques Olivar o Javier Márquez, entre otros. “Estas fotos muestran nuestra esencia: sencillez, atemporalidad y calidad de material”, destacó el diseñador, que instó al público a disfrutar del recorrido. “La primera fotografía que se hizo, de todas las que están aquí, se sacó justo en frente de este edificio”, relató.

La exposición cuenta también con tótems dispuestos en la calle Paseo, frente a la Sala Valente. Los diez cubos muestran la retrospectiva de las diez ciudades en las que aterrizó “40 años de #estiloverino” en este año y medio, desde Madrid y Barcelona a Valencia, Santander, Santiago, Verín, Oviedo o Burgos. “La moda es un elemento impulsor del arte en sí mismo, y esta muestra es una buena prueba de ello.

En todas las ciudades a las que fuimos dejamos una impronta única en la que intentamos proyectar nuestro #estiloverino”, aseguró. En Ourense, la muestra se podrá visitar hasta el 25 de abril.