Un acusado de estafa, entre una “demencia avanzada” o una “simulación de deterioro”

La Audiencia Provincial de Ourense acogió ayer un juicio por un delito de estafa, en el que Felipe G. se sentó en el banquillo de los acusados y se enfrenar a penas de 8 meses de prisión, solicitada por el Ministerio Fiscal, hasta los 3 años y medio, que pide la acusación particular, por hacerse, con presuntamente fines lucrativos, de una fianza de 650 euros tras un intento de alquilar un piso.

La defensa del acusado basa su petición absolutoria en que no queda acreditado si el autor de la presenta estafa fue Felipe y pone en duda su capacidad cognitiva para “planificar” el delito.

En el juicio declararon el propio acusado, el perjudicado, el director de la entidad financiera donde tenía la cuenta donde se ingresó el dinero y una psicóloga forense del Instituto Medicina Legal de Galicia.

El acusado

Felipe G. tuvo las primeras palabras para contestar a la Fiscalía, a la acusación y a su defensa alegando que no se acordaba de nada, ya que los hechos que se enjuiciaban eran de agosto de 2018, cuando un hombre, a través solamente de wasaps, reservó una vivienda en Madrid. El acusado señaló que él no hizo las gestiones para el alquiler de la casa descrita ni tampoco habló por teléfono con el acusado, señalando a “la hermana de su cuñada” como una de las que podría haber sido, ya que “la acogí en mi casa” y “fui un día al banco con ella a firmar algo”.

Afectado

El perjudicado habló a través de whats app con una persona para alquilar una vivienda en Madrid, solicitando fotografías del piso y diversa información de su interés para poder reservarlo. Al final, decidió quedarse con él y dicha persona le envió una cuenta corriente además del DNI de Felipe. A preguntas de la defensa, el perjudicado señaló que “no sé si era un varón o una mujer, pero me mandó su DNI...”. La sala de la Audiencia le reiteró la pregunta y dejó abierta la incógnita de que pudiera ser Felipe u otra persona la que estuviera hablando con él, ya que “no hubo llamadas” que pudieran determinar si era un varón o una mujer la que estaba detrás de la estafa.

Hizo dos ingresos, de un total de 650 euros, se fue a Madrid a mitad del mes en el que tenía que entrar a vivir al piso y “el móvil con el que estaba hablando estaba apagado. Estuve por la zona del piso, pero nada tampoco”. Por lo tanto, “me quedé 15 días, más o menos, en hoteles de Madrid con ayuda de amigos y familiares hasta que encontré otra cosa. Supuso un gran trastorno para mí, porque iba con algo fijo y me encontré sin nada, me quedé tirado”.

Director y pericia

Los indicios que obran en la causa son que la titularidad del móvil con el que habló el perjudicado y la cuenta corriente donde se hizo el ingreso estaban a nombre de Felipe. El director de la entidad financiera donde se hizo el ingreso “no era el encargado de abrir las cuentas corrientes” y señaló que “las cuentas se abrían cuando la persona comparecía físicamente, no recuerdo si se podía hacer por internet, pero de todas formas, de hacerlo así, tenían un plazo para presentarse en la oficina y firmar los papeles correspondientes”. Otra de los indicios de la causa es la “planificación”, ya que dicha cuenta se abrió en agosto de 2018 y se cerró en noviembre del mismo año.

Una perito, psicóloga forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia, no fue capaz de determinar la capacidad cognitiva del acusado, ya que en una prueba neurocognitiva señalaba la “simulación” del mismo. Relató algunos ejemplos como que “no sabía la fecha en la que vivía, ni el mes, ni la semana ni el día y no sabe lo que es un teléfono móvil, por ejemplo. Algo que es incongruente con las respuestas que me dio en una entrevista donde hacía gestiones bancarias de manera habitual, vive de forma independiente con su pareja y se queda al cuidado de sus hijos”. En la causa judicial consta un certificado de discapacidad intelectual leve de 1988 y en eso se agarra la defensa para pedir la absolución, eludiendo que una tercera persona (la hermana de su cuñada) fue la “cabeza pensante”. Ministerio Fiscal y acusación particular basan sus peticiones en la titularidad del móvil, de la cuenta corriente y también la capacidad cognitiva del acusado, a la vista del intento de “engaño” en las pruebas forenses practicadas.

La Fiscalía pide una indemnización de 650 euros y la acusación la eleva a 3.000 por afectar a bienes de primera necesidad como es la vivienda.