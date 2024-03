La pandemia invisible: 200 ourensanos conviven con secuelas graves del COVID

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España declaró el estado de alarma ante la explosión de contagios de coronavirus. Aquel día empezó el confinamiento domiciliario que perduraría durante casi dos meses, en medio de una crisis sanitaria mundial sin precedentes. Hoy, cuatro años después, apenas quedan rastros del coronavirus. Pero lo cierto es que una parte de la población todavía no ha podido recuperar la normalidad. Son los pacientes con COVID persistente, que conviven con síntomas y secuelas que los incapacitan en su día a día. La suya es una pandemia silenciosa que luchan por visibilizar. “Somos miles de personas afectadas en toda Galicia. La pandemia fue algo terrible a todos los niveles y se trató de que terminase y desapareciese rápido”, explica Rita de Lago, ourensana afectada e integrante de la Asociación Galega de Covid Persistente. “Pero estamos nosotros, que nadie se olvide”, añade.

La unidad POSCOVID del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) atiende a 200 ourensanos que se enfrentan cada día a síntomas graves e incapacitantes. Son secuelas muy variadas -se han reportado más de 200-, pero hay ciertos rasgos comunes a la mayoría de casos. “Lo más habitual es el cansancio después de cualquier actividad, dificultad respiratoria, falta de concentración o niebla mental, cefaleas, alteraciones del sueño, taquicardias, dolores musculares, dolores articulares…”, detalla María Bustillo, jefa del servicio de Medicina Interna e integrante de la unidad. La facultativa explica que la cifra de personas con secuelas COVID es “mucho mayor”, pero los casos menos graves son controlados por Atención Primaria. “Y en caso de que tengan cualquier problema, ya contactan directamente con la unidad”, señala.

Sin tratamiento específico

Bustillo y sus compañeros trabajan con los pacientes con COVID persistente desde el inicio de la pandemia, cuando empezaron a detectarse casos en los que la patología no remitía con el paso de las semanas. Sin embargo, cuatro años después todavía no existe una herramienta diagnóstica clara. “No hay un biomarcador diagnóstico de la enfermedad, lo cual es un problema”, reconoce. Sin una pauta clara, los enfermos se encuentran muchas veces con la incomprensión de los profesionales. “A veces te enfrentas a sanitarios que dudan de ti, hay muchos compañeros a los que les ha pasado. Estamos enfermos, necesitamos empatía y respeto, no nos lo estamos inventando, y nuestra enfermedad tiene nombre: COVID persistente”, explica De Lago.

Pero la falta de diagnóstico no es la única traba. “El otro problema es que, pese a que hay mucha investigación al respecto, no tenemos la diana del tratamiento”, resalta Bustillo. Es decir, cada síntoma se trata por separado, pero todavía no se han desarrollado fármacos específicos. “Por ahora no curamos, acompañamos en la enfermedad”, apunta la facultativa.

La sociedad científica sigue investigando la enfermedad, por lo que los profesionales confían en que en los próximos años haya un avance notable, tanto en las herramientas diagnósticas como en el tratamiento. “Hay mucha investigación, tanto en Europa como en Estados Unidos, así que esperamos que se mejore mucho”, añade.

La unidad POSCOVID

La unidad POSCOVID es multidisciplinar: en ella trabajan una enfermera y médicos de Medicina Interna con el apoyo de especialidades como Neurología, Neumología, Rehabilitación y Psiquiatría. Ana Belén Rodríguez, la enfermera, es el enlace entre los enfermos y los facultativos. “Si los pacientes tienen algún problema contactan conmigo, si puedo los ayudo yo y, si no, los derivo a los médicos. Esta es la forma de que no haya esperas ni preocupaciones”, detalla.

Rodríguez, al margen de su consulta de seguimiento, también se ocupa de organizar actividades para acompañar y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. “No son actividades curativas, son paliativas. Es decir, lo que intentamos es que ellos gestionan de la mejor forma posible su enfermedad”, explica. Para ello, la unidad cuenta con diversas propuestas: desde programas de educación para la salud (en los que intervienen fisioterapeutas y trabajadores sociales), talleres con psicólogos, actividades de estimulación cognitiva (como musicoterapia o elaboración de manualidades) o deporte (realizan sesiones de yoga adaptado). “Queremos mejorar su día a día y que se sientan apoyados. En todas las enfermedades es básico el apoyo, pero en esta, que no se ve externamente, todavía más”, comenta. “El COVID persistente viene a ser como en su momento fue la fibromialgia, una enfermedad en la que el aspecto físico es aparentemente bueno, pero los síntomas producen una incapacidad que no les permite hacer su día a día”, apunta María Bustillo.

Aunque la mayoría de los pacientes están en seguimiento desde hace años, en la unidad también ha habido altas. “Posiblemente no se van al 100%, pero sí con autonomía que les permite estabilidad en sus vidas”, comparte Rodríguez.

El papel clave de la asociación de pacientes

Afectados de toda Galicia impulsaron hace año y medio la Asociación Galega de Covid Persistente (Asgacop), con el objetivo de visibilizar la enfermedad, así como su impacto laboral y económico. La entidad reclama más investigación, y pone en valor el trabajo de las unidades POSCOVID, que acompañan y atienden a los pacientes durante la enfermedad. “No puede ser que en ciertas áreas sanitarias no estén funcionando esas unidades. Es importante seguir diagnosticando, porque si no se diagnostica, la enfermedad no existe, y si no existe, no hay pacientes, y sin pacientes, estas unidades se cierran”, explica Rita del Lago, integrante de la asociación. Usuarios de Asgacop de toda la comunidad participaron ayer en el coloquio “Poñéndolle cara ao síndrome POSCOVID”, organizado por la unidad del CHUO.

Rita del Lago se contagió de COVID en los primeros días de marzo de 2020: “Mi vida cambió para siempre ahí, sin que yo lo supiese”. Formaba parte del equipo profesional de la residencia San Carlos, el primer geriátrico de la provincia en el que el virus logró entrar. “Durante meses seguía siendo positiva”, recuerda. En su caso, la atención de su médica de familia fue clave. “Enseguida me derivó a Medicina Interna para ver qué pasaba, y allí me atendieron desde el principio”, relata. Asegura que, en ese sentido, su lucha no fue tan dura como la de otros pacientes afectados. “No tuve que luchar con el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), porque me dieron la incapacidad, a mí los sanitarios me creyeron, tuvieron empatía con mi situación desde el principio. Por eso me siento afortunada, dentro de lo que cabe”, asegura. Desde 2020, convive con síntomas como el cansancio crónico o la niebla mental. “A veces no me acuerdo de las palabras que quiero decir, hay días mejores y peores, pero nunca te sientes bien por completo, nunca te sientes igual que antes”, recalca Del Lago.

En febrero de 2022, el vigués Alberto Eiroa y sus compañeras de trabajo se contagiaron de la variante Ómicron del COVID. Al cabo de una semana, ellas ya estaban recuperadas, pero él, no. “Yo estuve un mes dando positivo, más o menos. Al principio era como una gripe, pero acabó bajándome al pecho y me preocupé”, explica. El virus le provocó un inicio de neumonía. “A partir de ahí me encontré con una hipertensión que nunca había tenido y con una fatiga crónica con la que llevo conviviendo estos dos años”, relata. “Hay días que estoy mejor, pero lo peor de esta enfermedad es la falta de comprensión de la gente que más quieres. A veces te ven bien un día, en el que haces el esfuerzo de estar con ellos, y piensan que ya estás bien. Pero no, qué mas quisiese yo que no estar tirando mi vida en un sofá o en una cama para aguantar. Pero bueno, hay que intentar salir adelante”, cuenta. En su caso, todavía batalla por lograr la incapacidad. “Después de un tiempo de baja, el INSS me dijo que tenía que reincorporarme, pero yo no puedo trabajar todavía, estoy a la espera de solucionar eso”, explica.