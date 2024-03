El grueso de los 15,5 millones de deudas del Concello es de obras públicas sin pagar a constructores

El grupo municipal del PP ha analizado de forma pormenorizada los cientos de folios con el desglose de 15,5 millones que adeuda el Concello a proveedores, lo que han incrementado en más de un 55% el endeudamiento municipal, y de que la demora en el pago, afecta a grandes, medianas y pequeñas empresas, desde pulpeiros a la concesionaria de la limpieza, pero con especial incidencia en constructoras, pues según los populares, aún no han cobrado buena parte de las obras realizadas (e inauguradas) en la ciudad.

El PP afirma que el gobierno local, tras gastar en fiestas el presupuesto que había para otros proyectos como el Auditorio o la cultura”, no tiene liquidez, y no abonó a las empresas varios millones de obras ya inauguradas, entre ellas el elevador de Cruz Alta, por 1,8 millones, el de Progreso, que costó 400.000 o los 2,5 millones de la reforma de Celso Emilio Ferreiro.

Tras el primer estudio de las deudas con proveedores, en el que el PP alertó de esos 15,5 millones de euros impagados por el Concello, han entrado de forma pormenorizada en las facturas, con impagos de gran calibre, como el 1.362.509 euros que se debe a Ecourense, la empresa encargada de la limpieza, deudas que aparecen además desmenuzadas e en el caso de esta empresa, hasta en 80 folios, según el grupo municipal.

Goteras en el Auditorio

El abandono del Auditorio Municipal es notorio “y hay que entrar a media luz a esas dependencias del Concello, en las que incluso hay incluso goteras. Además están sin abonar las reparaciones realizadas, porque el dinero que habría que haber destinado al mantenimiento de este importante edificio municipal se desvió a la partida de fiestas”, explican. .

No hay que olvidar que programas como el del Entroido, que coincidió en la campaña electoral a la Xunta, a la que se presentaba DO, el partido del alcalde cuadriplicaron sus partida este año hasta superar los 400.000 euros.

Las orquesta no cobraron

Sin embargo, pese a que el presupuesto se destinó mayoritariamente a fiestas “nos encontramos con que siguen sin cobrar varias orquestas, como la que contrató el Concello para actuar en las fiestas de A Ponte, (en el mes de julio), o las de San Francisco, y la que actuó en los magostos”, afirman.

“En el PP no nos oponemos a as fiestas, pero entendemos que el descontrol es tal en los gastos del Concello, y tantos los gastos innecesarios, que la situación raya con el derroche” ,indican.

La falta de mantenimiento del Auditorio no es un hecho aislado, ocurre lo mismo con parques y zonas biosaludables, cuando tan imperante como hacer obras, es luego saber cuidarlas y mantenerlas y eso no parece algo importante parra el actual Gobierno local” , lamenta el grupo popular.

A esa “asfixia” contable que teme n el PP pueda estar afectando al futuro de proveedores de pequeñas y medianas empresas, deudas que incluso no estarían en este listado de 2023 y se arrastran desde 2022, se suman anterior se suman “curiosidades” , según los populares, como “los 54.000 euros sin pagar desde abril de 2023, y que podrían ser ya 60.000 euros, pues falta la factura de diciembre, por alquiler de coches de Policía Local.

Advierten de que llevaron estos y otros temas a distintas juntas de área para tratar de encontrar respuesta “pero el Gobierno local tampoco nos supo aclarar las razones de estos impagos”.

La falta de liquidez es, en todo caso, la espalda de Damocles de un Gobierno local sin presupuestos aprobados, y que depende de la solidaridad de la oposición para conseguir modificaciones de crédito que le permitan seguir gestionando este Concello.

No cobra ni los conserjes, según el PP

También han detectado que el servicio de conserjería del Espazo Lusquiños de A Ponte, está sin pagar desde diciembre de 2022 a enero de 2023, “y también se le adeuda una importante cantidad a la empresa que prestaba el servicio de atención del Espazo Lusquiños, pese a que lleva ya un año cerrado” indica el PP que habla de “deuda astronómica” , con la comercializadora de electricidad.

En la larga lista de obras impagadas está la del Paseo das Ninfas, el firme de As Curuxeiras, que se hicieron en mayo; el muro de contención de Fonte do Monte, del que se deben dos partidas de 41.588 y 67.348 euros o las certificaciones de las obras de accesibilidad de Alameda do Cruceiro, con 40.305 euros impagados.

Las asociaciones de vecinos también sufren este retraso deudor, “y en una de ellas lleva todo el año 2023 y parte del 2022 si pagarse el alquiler del local” advierte el PP, que detecta 80.000 euros, sin pagar por limpieza de colegios.

El PP desconoce en qué acto se contrataron gastos por 7.000 euros aún sin pagar para 250 raciones de pulpo, sin abonar al igual que el alquiler de 50 mesas, 450 sillas y 1.000 copas. Una larguísima lista advierte el PP en el que ni siquiera se incluyen facturas presentada a finales de 2023.