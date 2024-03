El BNG denuncia “falta de planificación” y repetidas averías de los buses eléctricos

Solo dos de los 10 nuevos buses eléctricos anunciados, están circulando por la calles de la ciudad, y con “continuas averías”, y los otros 8 que iban a modernizar una flota urbana, sin humos, no tienen fecha prevista de entrada en rodaje, mientras que por ahora, solo se cuenta con un solo cargador para toda esa nueva flota eléctrica, y está situado no en el centro de la ciudad, por si se quedan sin carga si no en las naves de la empresa concesionaria, en las afueras de la ciudad.

Es la radiografía que hace el grupo municipal del BNG del estado de la nueva flota urbana de transporte en la ciudad, “un servicio sin planificación alguna”, afirma queja que ha transmitido en la última junta de área municipal a ante el concejal delegado.

Sin embargo, según el portavoz del grupo nacionalistas, Luis Seara, “el concejal del área afirmó que desconoce los motivos de estas averías, y no nos supo concretar en qué fecha está previsto que entren en funcionamiento los otros ocho autobuses eléctricos en la ciudad.

Tal y como señalan desde la formación nacionalista, “de momento no pueden entrar en servicio pues a causa de la falta de planificación solo hay un cargador.

El Concello ha dado distintas fechas para la puesta en marcha de la renovada flota de autobuses, pero se va a llevar a cabo sin la obligada renovación de un servicio que gestiona una empresa privada y que caducó hace ya 8 años.

Sin noticias del soterramiento de plaza Concepción Arenal

Por otro lado el grupo nacionalista recordó ayer que cuatro años después de que el alcalde anunciara “a bombo y platillo el anteproyecto para soterrar parte de Pardo de Cela y Plaza Concepción Arenal para dar fluidez al tráfico y ganar 20.000 metros libres en superficie, “nada se volvió a saber de aquel proyecto”. Recuerda el BNG que, tal y como denunciaron en su día, pretendía incluirlo en la futura concesión del servicio de saneamiento y abastecimiento de agua del Ayuntamiento, actualmente en precario. y para lo cual se reservaba una inversión superior a los 20 millones de euros en un contrato en el que, según los nacionalistas, “había cero euros para la obra nueva cuando. Según Luis Seara el anteproyecto presentado por Jácome “es humo, pues adolece de graves deficiencias pues ni tan siquiera sitúa correctamente las redes de saneamiento y abastecimiento existentes, atribuye al Ayuntamiento infraestructuras que son de otras administraciones y no tiene en cuenta la ley vigente”.