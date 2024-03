“Estamos teniendo una incursión anticiclónica, con entrada de aire cálido, que empezó ayer y durará hasta hoy, por lo que en Ourense también tienen dos días al menos, para poder disfrutar del sol, de temperaturas que podrían superar los 23 grados hoy, y por fin sin lluvia, pues probablemente a partir del jueves o el viernes, volverá a llover. Mejor no meter aún el abrigo en el armario” advierte Ana Lage, meteoróloga de MeteoGalicia.

Un Ourense de sol y nieve prevé llegar a 23 grados en la ciudad y a -1 en una Manzaneda esquiable

Es la explicación de la experta, a un fenómeno que, según ella, “es normal en esta época”, pero que ha convertido a Ourense en capital del sol y de la nieve de forma simultánea y sin salir de la provincia. En una misma jornada, la de ayer, se alcanzaron los 22,5 grados en la ciudad, máxima de Galicia, lo que llenó orillas fluviales y termas de cuerpos al sol. Mientras tanto en la estación de montaña de Manzaneda, la temperatura alcanzó también la mínima gallega , - 3,3 grados lo con máximas 8 grados durante el día.

Esto hizo posible que a primera hora de ayer siguieran abiertas 18 de las 20 pistas de la estación, con un total de 13,7 kilómetros esquiables, y una amplia presencia de esquiadores y visitantes en general, pese a ser un día lectivo.

Esta oscilación térmica, que permitió disfrutar de las termas, sin tiritar al salir del interior de las pozas de agua caliente, provocó una buena afluencia de visitantes a las Burgas de Canedo en horario de la tarde, las única abiertas hasta ahora, dado que, debido a este dislate climático, con incesantes precipitaciones desde el mes de octubre, se ha producido una subida de los cauces fluviales y del agua embalsada, que mantiene afectadas las termas públicas de A Chavasqueira. Las otras siguen en obras o cerradas por distintos motivos.

Turismo en Manzaneda

Según Ana Lage, las previsiones de nieve son ya a cotas muy altas, y en el caso de Manzaneda se prevén hoy mínimas de -1 grados para esta madrugada, que según la según la meteoróloga de MeteoGalicia “van a permitir que unido a máximas de 7 grados, se preserve la nieve que ha caído en los últimos días, y los visitantes puedan disfrutarla además con un tiempo agradable; lo que no está previsto son precipitaciones en forma de nevada en los próximos días”.

Ayer martes y hoy miércoles, se está viviendo ese contraste que se ha notado ya en algunas terrazas de la ciudad, de nuevo ocupadas en horas de sol. “Es un cambio frente a los valores muy bajos para la época del año en la que estamos, pues hubo en días pasados hasta 9 grados por debajo de lo habitual” indica Ana Lage. Además esta influencia anticiclónica, con un tiempo más agradable, “se puede disfrutar más horas, porque los días son ya más largos que hace dos meses” advierte.

Mejor no guardar el abrigo

Pese a estas dos jornadas de bonanza y cielos despejados, “es mejor que no metamos aún el abrigo en el armario, en previsión de esos chubascos de fin de semana y una bajada de temperaturas, no muy fuerte, pero propia de un mes de marzo” advierten los meteorólogos. Si bien los datos que daban los portales meteorológicos ya apuntaban temperaturas que estarían por encima de los 23 grados para hoy, en lo que será posiblemente el mejor dato de marzo en cuanto y con mínimas que no bajarán de los 7º, las cosas irán cambiando.

. A partir de mañana jueves, las posibilidades de lluvia serán del 20% en la provincia de Ourense, pero las temperaturas mínimas y máximas previstas seguirán entre los 7 y los 20 grados respectivamente. Es decir un tiempo muy alejado de las últimas semanas.

Estas previsiones se mantienen para el viernes, según el portal meteorológico gallego, en los 9 grados de mínima y los y 21 de máxima en la provincia, pura primavera, aunque las posibilidades del regreso de la lluvia en la provincia son ya del 50%, y con una tendencia de cielos despejados a lluviosos. Así que el paraguas vuelve al “outfit” diario.

Embalses a un 89% de capacidad, inusual en estas fechas

Como contraste a estos dos días de suave anticiclón cálido, que permiten al fin salir a la calle sin paraguas, los embalses de la provincia se encuentran en estos momentos a un 89% de capacidad, lo que supone un 11% más que el agua embalsada hace un año y un 16% superior al valor medio para estas fechas, que suele ser de un 73%. Según Carlos Ruiz del Portal, jefe la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) “esto se debe a las abundantes precipitaciones registradas en el territorio de la demarcación desde el 1 de octubre del año pasado, con registros de 1.087 litros por metro cuadrado desde esa fecha de octubre, lo que supone un 53% más que el valor medio para esta fecha”. Destaca además que todos los meses han sido húmedos o muy húmedos desde entonces, menos diciembre, algo inusual también. "En marzo también se han superado los datos y del día hasta ayer, habían registrado 120 litros por metro cuadrado, con crecidas puntuales, este fin de semana en Río Miño, tanto en Lugo y Ourense como Salvaterra . También en el río Avia, en Ribadavia, Arnoia en Baños de Molgas y el Limia” advierte Carlos Ruiz. Los caudales circulantes están por encima de lo habitual y, por lo que respecta a las nevadas de los últimos días, se cree que podría haber almacenado en forma de nieve 190 hectómetros cúbicos un tercio de ellos en la cuenca gallega. En todo caso pide que no se malgasten los recursos hídricos en previsión del verano.