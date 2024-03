Veinte años después Ourense no olvida el 11-M

La asociación vecinal As Laxas del barrio de As Curuxeiras, en la ciudad, no faltó ayer a su anual homenaje a las víctimasdel 11M en Atocha, cuando se cumple el 20 aniversario del atentado terrorista que costó la vida a 192 personas, dejó cerca de 2.000 heridos y otras tantas familias rotas. Para todos ellos fue ayer el homenaje de As Curuxeiras, una de las pocas asociaciones de España que mantiene este homenaje anual, y que levantó además un monolito que honra a las víctimas, ante el que se volvió a realizar ayer un acto de ofrenda floral y la lectura de un manifiesto a cargo del presidente de la asociación José Manuel Casares, con presencia de vecinos y políticos, con el objetivo además de que niños y jóvenes conozcan y no olviden esta parte de la historia.

También ayer hubo un minuto de silencio con motivo del 11M en la Diputación provincial y el Concello de Ourense.