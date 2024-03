Un año de compromiso con el arte

En el corazón del Casco Vello sur de la ciudad, la galería de arte Dodo Dadá trabaja desde hace un año por cuidar y promover la cultura ourensana. Los pintores Marita Carmona y Xosé Vilamoure son los promotores de este espacio, en el que no solo hay hueco para montajes artísticos, sino también para talleres, clases, encuentros y acciones culturales de diverso tipo. “Este es un sitio accesible, en el que se puede entrar. Hay un miedo ancestral a las galerías, como si fuesen sitios exclusivos en los que te cobran por entrar. Pero esta galería es un sitio cálido, nosotros estamos aquí, pintamos aquí”, explica Carmona.

Dodo Dadá nació del impulso vital de ambos. “Queríamos dedicarnos a pintar, a hacer cosas relacionadas con el arte, a convivir con otros artistas, con nuestra propia obra... Fue un impulso, de esas cosas que dices ‘o lo hago ahora o me voy a arrepentir toda la vida”, señala Vilamoure. Del camino recorrido durante este primer año, resaltan la buena acogida del público, y reconocen el miedo inicial. “Pensamos que iba a ser todo más difícil, pero los artistas ponen mucho de su parte, y nosotros vamos evolucionando y aprendiendo, siempre hay esquinas que podrías haber hecho mejor”, apunta Carmona.

Para Vilamoure, el reto más difícil fue empezar a dar clases -ambos imparten talleres semanales de pintura en la galería-. “Me metí de cabeza, sin saber realmente, con miedo, pero tenemos un vínculo genial con los alumnos”, asegura. “Se preparó mucho, durante el año en el que el espacio estaba construyéndose nos dábamos clases de pintura mutuamente, Xosé iba muy preparado”, comenta Carmona. En su caso, ya contaba con una larga experiencia al frente de talleres de pintura. “La mayoría de los alumnos son adultos, hay perfiles variados, personas que creían que no podían pintar, personas que pintaron hace tiempo y tenían el gusanillo...”, añade. Las clases no solo les aseguran una estabilidad económica al margen de las ventas de obra artística, sino que también llenan Dodo Dadá de vida, creatividad e inspiración.

Siete montajes

Desde la puesta en marcha de la galería, el espacio ha acogido un total de siete montajes. “Están viniendo artistas que nos gustan mucho, compartimos ideas, experiencias... Les dejamos mucha libertad, no imponemos una manera tradicional”, relata Vilamoure. “Cada uno tiene una visión, una estrategia de precios, una manera de llevar la parte económica... Es fascinante escucharlos, porque cada uno tiene una forma y un por qué”, explica Carmona.

Aseguran que el currículo de los artistas no es lo más importante, sino conectar con su obra y su discurso: “Nuestra guía es que su trabajo nos tiene que enamorar, si no lo acabas de entender, si no te engancha al 100%, es mejor que no lo hagas, tienes que estar súper convencida”. En esa línea, en estos meses han acogido montajes de creadores muy diversos: “Queremos muchas voces, tanto de género, de edades... En lo único que puede haber una intención es acerca del género, porque las mujeres suelen estar más ocultas. Por muchas razones, parece que siempre conocemos a muchos más artistas hombres que mujeres”.

En defensa de la cultura

Dodo Dadá también nació con la intención de recuperar el espacio de la ciudad ourensana, la apodada “Atenas de Galicia”, en el mapa cultural gallego y nacional. “Ourense es un maravilloso rara avis, está lleno de artistas muy libres, muy singulares, fuera de lo más típico, pero las condiciones de la ciudad son nefastas”, apunta Carmona.

En ese sentido, lamentan la falta de interés de las administraciones en el fomento de la cultura. “Siendo un lugar tan rico a nivel literario, poético y pictórico no se entiende que a nivel institucional no se promuevan las artes, es una cuestión del propio orgullo de la ciudad. Es insólito que se cierre un museo municipal, el arte genera espacios de libertad personal que se traducen en libertad colectiva”, recalca. “Queda mucho camino por recorrer, esta ciudad está infrautilizada, pero tiene un potencial brutal. Los ourensanos tienen que luchar por ella”, dice Vilamoure.