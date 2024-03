El gasto en averías aprieta a los regantes de Antioquía

No todo lo que reluce es oro, y eso que se lo digan a la comunidad de regantes de Antioquía, en A Limia, que es la segunda más antigua que se hizo en la laguna de Antela, después de la de la Comunidad Antelana. Y es que el mantenimiento de su sistema de regadío es muy caro. Explica Benito Rodríguez Saborido, miembro de la directiva, que la obra “se hizo mal y tenemos muchas averías que pagamos con dinero que aportamos los socios”, ya que en su momento “no nos dieron garantías”.

Cuando se canalizó la alguna se creó ahí la comunidad de regantes de Antioquía, hace 20 años, y se hizo un regadío en el cual “siempre hay problemas”, con averías como roturas de tuberías, contadores que no funcionan, y más problemas, que supone mucho gasto con el que “apechugamos nosotros”. No obstante, acaban de solicitar una subvención que confían se les conceda. Recuerda que este regadío fue una obra que hace 20 años se les hizo de forma gratuita, con fondos europeos y “no nos dieron garantía, y hay que aguantar con los gastos porque sin agua no hay agricultura”.

Son más de 200 fincas, que suman algo más de 2.000 hectáreas, siempre las mismas, pero los regantes cada vez son menos porque algunos se jubilan, y “los que quedan con mejores máquinas siguen trabajando” tanto las propias como las otras que les ceden o alquilan. Así, cada vez hay menos agricultores pero los que quedan trabajan más extensiones.

Además de los gastos por averías desde hace unos años tienen que pagar todo el año la misma potencia de energía cuando solo se riega dos meses. Antes se les permitía pagar un mínimo el resto del año, pero eso ya se eliminó.

Lamenta que en la comarca de A Limia se retira mucha gente de la agricultura, y critica que hay mucha burocracia en todo, y “un agricultor no es un oficinista”, y no tiene tiempo para perderlo en papeleos.

Actualmente están pendientes de nuevos sistema de regadío otras comunidades de regantes, las de Sabucedo, Corno do Monte, Alta Limia y Lamas Ganade, que cuentan con el compromiso de la Xunta que se hizo cargo de la construcción de 40 pozos para la captación de aguas subterráneas y está tramitando la instalación de equipos de bombeo y de electrificación.

El proyecto del nuevo regadío, por 35 millones de euros, será cofinanciado al 80% por el Gobierno central y al 20% por los regantes, y está previsto que las obras comiencen en abril de este año y que concluyan en el verano de 2026.