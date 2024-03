Exculpado de abusar de la hija menor de su pareja

La Audiencia de Ourense ha decretado la absolución de un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija, menor de edad, de su expareja mientras convivían en el domicilio familiar. En la sentencia, contra la que cabe recurso, el tribunal señala que no existe un relato persistente de los hechos por parte de la menor, ni estos cuentan con las debidas corroboraciones periféricas de carácter objetivo. Por lo que no existen pruebas para determinar que el procesado sometió a tocamientos a la menor.

Los hechos fueron denunciados por la madre y pareja del procesado en mayo de 2022. La Fiscalía sostuvo que desde 2020, cuando se quedaba a solas en el domicilio en el que convivían, el acusado se acercaba a la menor y le realizaba tocamientos y le decía que no contara nada o “iba a ser peor”. Asimismo, el día 12 de mayo de 2022, según la acusación, aprovechó que estaban solos para, supuestamente, lanzarse sobre ella en la cama. No obstante, la Audiencia no ve suficientemente acreditados estos hechos.