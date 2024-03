Nacho Gómez (PSdeG): “Hice una apuesta personal fuerte por un proyecto en el que creo, pero no salió”

Nacho Gómez (PSdeG) seguirá siendo edil del Concello de Ribadavia, después de dimitir en la Diputación para ir en las listas socialistas por Ourense al Parlamento Gallego. Iba de número 2, pero los malos resultados en Galicia y la provincia le negaron esa “apuesta personal que hizo”. Ve al partido en un “proceso de normalidad, dentro de una situación extraordinaria”, tras convocarse primarias y un congreso para elegir al secretario general del PSdeG.

–¿Cómo ve la reestructuración del PSdeG?

–Dentro de la normalidad, en una situación extraordinaria. Puede parecer una contradicción, pero no lo es. Se hizo un comité nacional extraordinario, porque los resultados no fueron buenos y eso lo compartimos todos los socialistas. Hay que valorar la generosidad del secretario general y de su equipo para dar un paso atrás y convocar estas primarias. Entendieron la nueva situación y ahora empieza un proceso de normalidad, como es elegir al secretario general. En este momento hay una persona que aspira a liderar el partido y, a partir de ahí, si hay otro compañero o compañera que dé el paso, si lo quiere hacer, es la normalidad que tenemos dentro del partido.

–Al hilo de su respuesta, ¿ve a alguien que se pueda presentar además de Besteiro?

–Pues no lo sé. Sin ánimo de influir en nadie, todos los compañeros que quieran participar, tienen mi admiración porque es un acto de responsabilidad muy grande hacia un partido. Considero que quien lidere el partido orgánicamente, estaría bien que fuera en consonancia con el candidato que tenemos y quien va a liderar el grupo parlamentario, pero es una opinión mía porque no es lo que tiene necesariamente que ocurrir.

–Hablemos de su caso particular. Dimitió como diputado provincial, fue de número 2 en las elecciones, pero no consiguió escaño.

–Sería una cuestión alejada de la realidad si no dijera que es una decepción, a nivel colectivo como partido socialista y también a nivel individual. No soy ajeno a esa situación, formaba parte de esa candidatura y también tengo una parte de responsabilidad. Fue una situación compleja, no esperada por parte de los socialistas, pero también digo que uno que lleva unos años en esto ya vivió de todo. Entré en política activa desde cargos institucionales en 2003, vi al partido en situaciones complicadas y vi como el partido se levantaba. [...] Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los resultados, los cambios siempre vienen de la mano del PSOE, eso es algo que, a veces, no trasladamos con contundencia a la ciudadanía, pero al final es la realidad. En el cambio hacia un gobierno de progreso y de izquierdas, el PSOE siempre es un actor principal.

–¿Cómo se ve después de esa apuesta fallida de no conseguir escaño?

–Son días complicados a nadie se le escapa. Sería un cínico y una persona que no dice la verdad, decir que estoy contento. Evidentemente, hice una apuesta personal fuerte por un proyecto en el que creí y sigo creyendo, pero no salió. En política no hay nada seguro, pero creía que debía dar ese paso. Quiero recordar que fui una persona refrendada en la provincia y en la propia organización, y solo puedo agradecer lo que pasó. A partir de ahí, seguiré en política. Soy edil de Ribadavia y hasta el momento voy a seguir siendo. Mi compromiso como socialista va a ser permanente esté donde esté. Y otra cosa, lo dije siempre y lo vuelvo a repetir no hay cargo más importante que te elijan como representante de tu pueblo para mí. Así que voy a seguir cumpliendo esa tarea que me dieron los vecinos.

–¿Cómo recuerda la confrontación política con el expresidente Manuel Baltar?

–Llegué a confrontar con los dos expresidentes Baltar. Con José Luis Baltar era dura porque en aquel momento el PSOE no tenía la fuerza que tiene hoy en la Diputación. En aquel momento era más precario, no había tantos medios como hay ahora, teníamos un trabajador en el grupo, yo no tenía dedicación y lo compaginaba con ser concelleiro en Ribadavia y José Luis Baltar era un rival duro, en el sentido político. Sin embargo, cuando se acababa la rivalidad, la batalla política, era más fácil el entendimiento personal. Con Manuel Baltar el enfrentamiento fue diferente, porque era portavoz del grupo socialista y ya tenía más responsabilidad. Nunca lleve mis enfrentamientos al terreno personal. Hubo una época en la que el expresidente si lo creyó así y hubo un distanciamiento fuera de lo que es la vida política y no había relación personal. Soy vehemente en mis afirmaciones y en mi forma de hacer política, pero tengo respeto por los rivales y ellos por mí como son Plácido o Rosendo (PP) y también el respeto de toda la casa. Seguramente cometí muchos errores y pedí disculpas por ellos cuando dimití. [...]

–¿Cuál es la espina clavada que tiene por su paso por el ente provincial?

–Creo que siempre quedan muchas cosas por hacer, pero a lo mejor el explicar a los ciudadanos la transmisión del trabajo que hacíamos como alternativa real al PP. Creo que eso, al final, sí que se fue haciendo y se ve en los últimos mandatos como la debilidad del PP es palpable con la pérdida de la mayoría absoluta en 2019 y también en 2023. También creo y estoy seguro de ello que, más tarde o más temprano, la Diputación tendrá un presidente o presidenta socialista porque sería muy bueno para la institución, porque cualquier cambio institucional después de una vida gobernando los mismos, es bueno.