No cabe duda de que tras la pandemia muchas de nuestras preferencias y prioridades han cambiado. Y además de mirar más hacia el rural, la huerta es otra opción que está al alza. Incluso quienes no tienen un terreno para ello optan por cultivar en macetas o convertir sus jardines en huertos. Pero ello no para allí, cada vez son más los que apuestan por lo ecológico a la hora de plantar. Esta tendencia hacia la agricultura y lo verde lo está constatando una cooperativa de Castrelo do Val, Ecoagro S.L., con una larga y conocida trayectoria, con varios invernaderos de plantas de la huerta, pero también ornamentales, y todo tipo de accesorios.

La horticultura en macetas está de moda / A.F.

Empezó como un vivero forestal a mediados de la década de los 90 del siglo pasado, y de ahí pasó a la horticultura. Actualmente ya son 12 trabajadores. Una de ellas es Lucía Gil, que destaca que a raíz de la pandemia han detectado que la gente tiene más motivación por plantar huertos en macetas o en parcelas quienes las tienen. Apunta que antes había más tendencia a las plantas ornamentales pero ahora a mayores mucho más por la horticultura.

Pero no solo eso. También se está constatando más demanda de plantas exóticas, y son muchos los que quieren plantar, por ejemplo, cítricos, como limoneros y naranjas a pesar de que el clima no es el más idóneo.

Asegura que tras la pandemia la gente se está volcando más en la agricultura, y como curiosidad algunas personas apuesta por la línea ecológica, y llevan sus propias semillas y abonos ecológicos (humus de lombriz,.....), y en su mayoría son personas jóvenes.

Ecoagro S.L. cuenta con un gran almacén en Castrelo do Val que no pasa inadvertido, con varios invernaderos, aunque el 80% son viveros de huerta, con plantas de todo tipo, macetas, abonos, y con varios camiones de reparto. Aún así, llegan al vivero gente desde Ourense, Benavente o León a ver todos los productos.

Una de las zonas a la que más le vende es Ribadavia, y localidades de Pontevedra, aunque también en zonas de Xinzo para grandes plantaciones de cebolla, y en verano de repollo.